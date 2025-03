Los vestidos de entretiempo más versátiles y favorecedores de Zara, Mango y Sfera

Con la llegada de la primavera llega el consecuente cambio de armario, y a menos de dos semanas para dar la bienvenida a una nueva temporada nosotras no podemos pensar en otra cosa que en darle un aire fresco a nuestros estilismos, y ¿qué mejor manera para refrescar un look de entretiempo que con un vestido? La verdad que no se nos ocurre una opción mejor, así que, si como nosotras estás deseando añadir nuevas prendas a tus perchas, estás en el lugar indicado. Bien es cierto que los vestidos son ponibles a la largo de todo el año, pero no nos vas a negar que en primavera y verano es cuando más brillan, por eso y para ir abriendo boca a las últimas tendencias de temporada, hemos seleccionado 15 diseños que además de estar bien de precio, son versátiles y favorecedores, ¿que donde los puedes conseguir te estás preguntando? En Zara, Mango y Sfera, es hora de decir hola a tus nuevos vestidos de entretiempo favoritos.

¿Cómo definirías el vestido de entretiempo perfecto? Para nosotras debería ser de manga larga, porque ya sabemos lo impredecible que son estas semanas en las que el invierno se está despidiendo y la primavera se asoma tímidamente, puede ser corto o largo, pero si es corto (la mejor opción para bajitas), que tenga algún detalle que lo haga de lo más favorecedor como tejidos entallados, cortes estratégicos o estampados que realcen, y por su parte si te decantas por los vestidos maxi o largos (son ideales para las más altas) busca diseños con escotes asimétricos, detalles drapeados o fruncidos, también entallados y si eres de las que adora los diseños camiseros añádeles un cinturón para jugar con las proporciones y conseguir un resultado 10. Ahora sí, es el momento de descubrir esos vestidos que te harán brillar en las próximas semanas.

15 vestidos de entretiempo que puedes conseguir ya en Zara, Mango y Sfera

Los hay para todos los gustos, pero si algo tienen en común todos estos vestidos es que son tan versátiles como favorecedores, dos máximas que siempre están en nuestro top cuando decidimos comprar prendas de nueva temporada.

Vestido corto volantes, de Zara (22,95 euros)

Vestido corto volantes Zara

Vestido entallado de color negro con cuello barco y detalle de volantes en el bajo.

Vestido cintura entallada popelín, de Zara (39,95 euros)

Vestido cintura entallada popelín Zara

Vestido blanco de estilo midi, de estilo camisero en popelín y detalle de cintura entallada.

Vestido estampado plumeti, de Zara (29,95 euros)

Vestido estampado plumeti Zara

Vestido corto estampado en tonos blanco y negro, escote de pico y mangas abullonadas.

Vestido cut out trabilla, de Zara (25,95 euros)

Vestido cut out trabilla Zara

Vestido corto en color gris con escote redondo, fruncidos en el bajo y detalle de abertura a la altura de la cintura con trabilla a tono.

Vestido cinturón aplique, de Zara (29,95 euros)

Vestido cinturón aplique Zara

Vestido maxi en color burdeos, con tejido elástico. Escote pronunciado en forma v, cinturón con detalle metálico y caída frontal con drapeados.

Vestido topos manga acampanada, de Mango (69,99 euros)

Vestido topos manga acampanada Mango

Vestido largo en color crudo con estampado de maxi lunares en negro, cuello barco y mangas entalladas con acabado acampanado.

Vestido asimétrico laterales fruncidos, de Mango (49,99 euros)

Vestido asimétrico laterales fruncidos Mango

Vestido en color marrón chocolate con escote asimétrico. Corte midi y detalle de fruncidos tanto en las mangas como en los laterales.

Vestido corto punto tablas, de Mango (49,99 euros)

Vestido corto punto tablas Mango

Vestido corto de punto fino en color crudo con detalle de tablas en el bajo y cuello redondo.

Vestido satinado lazo espalda cebra, de Mango (49,99 euros)

Vestido satinado lazo espalda cebra Mango

Vestido corto con estampado animal print, de corte evasé y acabado satinado.

Vestido drapeado hombros descubiertos, de Mango (59,99 euros)

Vestido drapeado hombros descubiertos Mango

Vestido con escote bardot en color blanco y diseño drapeado.

Vestido camisero pareo, de Sfera (49,99 euros)

Vestido camisero pareo Sfera

Vestido maxi de color verde pistacho y acabado satinado. Estilo camisero con detalle de lazada en la cintura.

Vestido patch estampado, de Sfera (59,99 euros)

Vestido patch estampado Sfera

Vestido largo con aires boho, volantes estampados con motivos florales y cuello en v.

Vestido largo estampado, de Sfera (49,99 euros)

Vestido largo estampado Sfera

Vestido maxi en color azul con estampados cósmicos, mangas abullonadas y escote en v.

Vestido largo estampado, de Sfera (69,99 euros)

Vestido largo estampado Sfera

Vestido largo en tonos rosa y morado, estampados florales y lazada ajustable.

Vestido estampado, de Sfera (29,99 euros)

Vestido estampado Sfera

Vestido maxi estilo camisero en tonos blanco y negro.

Seas de las que prefiere los vestidos mini a los maxi, los lisos o los estampados, estamos seguras de que en esta lista el flechazo estará asegurado.