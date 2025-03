9 chaquetas de entretiempo de Zara por menos de 50 euros que solucionarán tus estilismos primaverales

Quedan exactamente dos semanas para que demos la bienvenida a la primavera o lo que es lo mismo, en breves será hora de renovar tu armario con prendas más ligeras. Nada dice entretiempo como las chaquetas, esa prenda de abrigo que es literalmente nuestro salvavidas para los constantes cambios de temperatura, sobre todo los primeros días de primavera se suelen caracterizar por mañanas frías, mediodías suaves y tardes frescas, por esto tener esa chaqueta de entretiempo en tu armario te solucionará todos tus estilismos primaverales. ¿Y dónde crees que podemos encontrar las chaquetas más funcionales, asequibles y en tendencia? En Zara, por supuesto. Como tus hadas madrinas de la moda, hemos rastreado la página web del gigante de Inditex en busca de esas chaquetas que no te quitarás en toda la primavera, y hemos encontrado 8 modelos que no solo elevarán tus conjuntos, sino que todas cuestan menos de 50 euros.

Desde gabardinas nada convencionales a la clásica chaqueta acolchada pasando por mucho color, este entretiempo las opciones de chaquetas en tendencia vienen marcadas por modelos funcionales, buscamos tejidos que no sean muy abrigados, pero que nos mantengan a gusto si estamos todo el día fuera y nos enfrentamos a diferentes fenómenos atmosféricos. A continuación te presentamos las 9 chaquetas de entretiempo que puedes conseguir ya en Zara por menos de 50 euros y con las que te asegurarás triunfar allá donde vayas durante toda la primavera.

Chaqueta bomber efecto piel, de Zara (39,95 euros)

Chaqueta bomber efecto piel Zara

Según todas las guías de colores tendencia para la primavera 2025, el rojo sigue pisando muy fuerte, y ¿qué mejor forma de incorporarlo a tu armario que con una chaqueta estilo 'bomber' efecto piel y corte oversize? Nosotras nos la pondríamos con unos pantalones anchos en colores neutros como el negro, gris o marrón.

Cazadora soft cremallera, de Zara (29,95 euros)

Cazadora soft cremallera Zara

Otro de los colores que seguirá en el podio de los más llevados en la primavera será el marrón chocolate. Atrevete a llevarlo en una chaqueta de lana corta que tanto llevan triunfando en los últimos entretiempos. Este modelo con cuello solapa, cremallera y bolsillos delanteros se convertirá en ese básico capaz de elevar cualquier estilismo primaveral.

Chaqueta bomber soft acabados elásticos, de Zara (29,95 euros)

Chaqueta bomber soft acabados elásticos Zara

Otra chaqueta similar a la anterior en el mismo tejido de lana y corte cropped. Nosotras, esta la vemos más para estilismos casuales, ¿por qué?, su cuello redondo y bajo abullonado. Ideal para combinar con unos vaqueros ya sean rectos, anchos o flare, los tres estilos que más dominarán la nueva temporada.

Chaqueta corta pana, de Zara (39,95 euros)

Chaqueta corta pana Zara

No tenemos muy claro como esta chaqueta sigue disponible en Zara, pero no podemos estar más felices de que sigan habiendo unidades disponibles en todas las tallas. Rocío Osorno compartió hace poco más de un mes un look con esta chaqueta y minifalda a juego y nosotras instantáneamente rememoramos nuestra adolescencia, donde la pana estaba por todas partes, además su color verde nos parece de lo más ideal.

Chaqueta punto jacquard animal, de Zara (35,95 euros)

Chaqueta punto jacquard animal Zara

A estas alturas el 'animal print' ya ha dejado de considerarse tendencia para alcanzar el olimpo de los básicos atemporales. Así que si buscas una chaqueta que combine la funcionalidad con el toque salvaje de este tipo de estampados, aquí tienes la solución.

Chaqueta acolchada water repellent, de Zara (49,95 euros)

Chaqueta acolchada water repellent Zara

La chaqueta perfecta para las chicas más clásicas de la sala. En un precioso color azul marino con detalle de cuello en negro es todo lo que necesitas para llevar on-repeat con vestidos, pantalones de oficina o vaqueros.

Capa botón, de Zara (29,95 euros)

Capa botón Zara

Las capas están de vuelta, ya lo hemos visto en esta temporada otoño-invierno, y en primavera no se irán a ningún sitio, al igual que el color burdeos. Por lo que si quieres adelantarte a tus amigas te recomendamos que te hagas con una como esta, su diseño, tono y precio son para no pensárselo dos veces.

Cazadora denim trf bolsillos, de Zara (35,95 euros)

Cazadora denim trf bolsillos Zara

No podía faltar una cazadora vaquera en esta lista, el 'denim' es sin lugar a dudas uno de los tejidos estrella del entretiempo, pero esta chaqueta no es la típica que todas tenemos en el armario. Con un patrón similar a las chaquetas de tweed tan 'Chanel' nosotras vemos esta chaqueta en un total look denim o elevando tus looks de oficina, la elección es tuya.

Trench corto efecto piel, de Zara (49,95 euros)

Trench corto efecto piel Zara

Y por último un trench o gabardina con aire muy sofisticado, todo en ella nos ha hecho añadirla a la cesta en cuanto la hemos visto. Su color marrón, tejido efecto piel y corte cropped es todo lo que una chica alta puede pedirle a la primavera.

¿Con cuál de estas chaquetas de entretiempo de Zara te vas a hacer? Nosotras ya hemos decidido.