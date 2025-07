Volvemos a nuestra infancia con el bañador que Violeta Mangriñán ha encontrado en Zara Kids

Es inevitable no sentirse identificada con Violeta Mangriñán ahora mismo. Todo tiene que ver con un bañador con el que ha caído en la tentación y, por supuesto, con el que también hubiéramos caído nosotras si lo hubiéramos visto en tienda. De nuevo, Zara Kids ha vuelto ha hacer de las suyas lanzando un traje de baño diseñado principalmente para los más pequeños, pero que las que hemos sido real amantes de una serie japonesa no vamos a poder seguir nuestro verano sin comprarlo. Y si has llegado a hacer clic en este artículo, entendemos que tú también tienes una curiosidad por saber de qué modelo se trata.

Violeta Mangriñán ha disfrutado de unos días en Marbella junto con su familia de GHD y otras influencers de gran calibre, como Rocío Osorno. Sin ninguna duda, hemos visto presumir de su melenaza envidiable, pero también de su despliegue de looks de escándalo, así como de sus bikinis imprescindibles con los que ha disfrutado del buen tiempo y del mar. Ahora bien, una vez de vuelta en Madrid, ha echado un vistazo a las rebajas de verano de Zara sin dejarse la zona Kids para Gia y Gala. Pero, no ha podido evitar hacerse con un autoregalo, como bien hemos podido observar en su Instagram Stories: "me lo he comprado para mí en Zara Kids, amor a primera vista. Siempre que vengo a devolver salgo cargada". Y lo entendemos perfectamente, puesto que no solamente entra en juego nuestra debilidad por los recuerdos de la infancia, sino que también la tendencia de la estética anime que tanto estamos viendo este 2025.

El bañador de Zara Kids que se ha comprado Violeta Mangriñán por 18 euros

Zara Kids tiene verdadera gangas que no podemos pasar por desapercibido debido a sus diseños juveniles a un precio asequible. Como el bañador de Hello Kitty que ya tiene Violeta Mangriñán, un diseño clásico en rojo que llama la atención por los dibujos anime de la famosa gata de la década de los 70, así como diferentes personajes de Sanrio. Una alternativa de lo más bonita y coqueta que pueden compartir madre e hija o tía y sobrina por tan solo 18 euros.

Violeta Mangriñán con bañador de Hello Kitty. Gtres

Actualmente está disponible en todas las tallas hasta la 14. No obstante, todos los lectores y editoras de moda sabemos que cada prenda que muestra Violeta Mangriñán en sus redes sociales acaba estando agotada, por lo que no tardaríamos en hacernos con este bañador.

Bañador de Hello Kitty, de Zara Kids (18 euros)

Bañador de Hello Kitty. Zara Kids

Este verano no utilizaremos ni bañadores lisos ni tampoco de palabra de honor, sino este nuevo lanzamiento de Zara Kids que nos hace lucir tipazo de una manera más original y juvenil.