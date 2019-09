Hace unos días, Paula Ordovás se despedía del verano con el bañador de lujo que no volveremos a encontrar rebajado y daba la bienvenida al otoño con un kimono capaz de subir todos nuestros looks . Ahora vuelve a sorprendernos con la combinación de entretiempo perfecta: vestido midi + botines . Nunca falla. Y mucho menos si apostamos por un vestido fluido tan bonito como el que ha llevado la influencer .

El vestido de Paula Ordovás es de la firma Réalisation. No es casual que digamos que es una prenda capaz de alegrar nuestros primeros días de otoño. El vestido se llama 'La Allegra Verona'. Tiene un precio de 230 libras en la web de la marca y está disponible en todas las tallas de la XS a la XL. La firma hace envíos a toda Europa así que si quieres hacerte con este traje no dejes pasar la oportunidad. Todos los condicionantes están de tu parte. No te lo pienses más. Bien combinado puede ser parte de un estiloso look de invitada, mientras que con unos botines de ante puede ser el perfecto outfit casual.