Está claro. El armario de vestidos y trajes de invitada de Rocío Osorno no tiene fondo. Nos encantaría tenerlo para nosotras solitas. Ya hace unas semanas nos enamoramos de su vestido más sexy y, como te podrás imaginar, somos incapaces de olvidarnos de aquel mono de fiesta tan hippie .

Con el fin de que tú también puedas lucir un traje del tono del que ha llevado Osorno en la próxima fiesta a la que asistas, te traemos tres modelos de She In que te van a fascinar. Te los mostramos bajo estas líneas y te confirmamos precio y disponibilidad.

Esta vez, con motivo de la celebración de los Premios Escaparate , la influencer ha apostado por un vestido largo de tirantes en color gris oscuro cargado de brillo con detalle de hombrera en el mismo tejido. Nos parece un look muy acertado para la ocasión que se sale de lo habitual y destaca por su color. Osorno no se ha decantado por el negro más clásico sino que ha apostado por un gris oscuro cercano a este que da una sensación más alegre, casual y juvenil.

De izquierda a derecha, el primer vestido con cuello halter tiene un precio de ¡solo 13 euros! en la web de la marca. Está disponible en todas las tallas de la XS a la XL y es el modelo por el que tienes que apostar si quieres lucir unos hombros bonitos. El segundo vestido realzará tu escote y logrará disimular tus caderas. Tiene, en la web de She In, un precio de 41 euros y está disponible en todas las tallas de la XS a la L. El último vestido es quizá el más fino y elegante y cuenta con la ventaja de que para lucirlo no tienes que llevar sujetador porque ¡lo lleva incorporado! Tiene un precio de 22 euros y está disponible en todas las tallas de la XS a la L.

¡No te lo pienses dos veces! ¡Quedan pocas fiestas de fin de verano pero estos vestidos los podremos llevar todo el año! ¿Con cuál de todos te quedas!?