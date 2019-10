Sara Carbonero está preparada para dar la bienvenida al otoño, que llegará de lleno el próximo lunes, con una bajada generalizada de las temperaturas. La periodista ha confesado en Instagram que "se vienen cosas bonitas". Lo ha hecho por medio de una fotografía en la que además, nos muestra cuáles son las gafas de sol que jamás pasan de moda y que serán tendencia esta temporada de otoño-invierno 2019/20. Accesorios de este tipo suman a nuestros looks mucho estilo, aunque siempre conviene recordar que la elegancia empieza por los pies y que, consiguientemente es tiempo de hacernos con las que Sara Carbonero ya considera las botas must have del momento.