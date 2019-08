Invitada perfecta: el traje de chaqueta de Stradivarius perfecto para bodas de otoño

Las bodas no cesan, ni en otoño tampoco. A no ser que tengas pocas, so eventos que nos trastocan un poco la vida y los estilismos. Porque a cada una hay que ir con un traje o vestido distinto, muchas veces desplazarse, hotel y el dinero que se les regala a los novios.

Y claro, poco a poco es un desembolso importante. Así que las opciones low cost son interesante y más después de las vacaciones de verano, cuando los ahorros están al mínimo.