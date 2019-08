La exposición ‘Banksy. The Art of Protest’ se prolonga un mes más debido al éxito de público

Desde el pasado 24 de mayo La Térmica acoge la exposición ‘Banksy. The Art of Protest’, la primera muestra sobre el misterioso artista británico de “street art” en Málaga. El Centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, La Térmica, ha anunciado la ampliación del periodo expositivo de la muestra un mes más, por lo que se podrá visitar hasta el 13 de octubre de 2019, concretamente, de martes a domingo de 11.00 a 22.00 horas.

Las entradas se pueden adquirir en eventbrite.es. El diputado de Cultura, Víctor González, ha afirmado que la exposición ha generado muy buena acogida por parte del público y que se trata de la muestra más grande realizada hasta la fecha en La Térmica, para acercar al visitante al controvertido universo artístico de uno de los creadores más influyentes de los últimos años.

Lo hace, ha explicado González, a través de diferentes ámbitos temáticos y más de 40 creaciones que incluyen obras originales, esculturas, instalaciones, vídeos y fotografías. Las piezas, procedentes de colecciones privadas internacionales se exhiben en España por primera vez. ‘Banksy. The Art of Protest’ es una ins talación audiovisual envolvente especialmente creada para esta muestra dará la bienvenida al visitante, desvelando pistas sobre el misterioso artista, destacando sus piezas más importantes y enmarcando su insólita trayectoria, no exenta de polémica.

Entre las obras más reconocidas de la muestra se encuentra la serigrafía original de la serie ‘Niña con globo’, similar a la recientemente destruida por el propio artista en una acción sin precedente en Sotheby’s, la casa de subastas de Londres. Banksy es uno de los artistas más controvertidos y conocidos del panorama contemporáneo y su figura está envuelta en un halo de misterio que, por elección y por necesidad, se perpetúa estableciendo los rasgos de un mito de nuestro tiempo: ambiguo pero profundamente arraigado en la realidad urbana de todo el mundo, comunica con un lenguaje simple e irónico los problemas, las contradicciones y los grandes temas de la realidad actual, invitándonos a reflexionar sobre ello s y a plantarles cara.

En palabras de Alexander Nachkebiya, comisario de la exposición: “Banksy ha adquirido la categoría de fenómeno y es uno de los artistas más brillantes e importantes de nuestro tiempo. Su trabajo es un desafío para el sistema, una protesta, una marca extremadamente bien construida, un misterio, una desobediencia a la ley... Queremos que cada visitante de esta exposición pueda resolver por sí mismo quién es realmente Banksy: ¿un genio o un gamberro?, ¿un artista o un empresario?, ¿un provocador o un rebelde?”.

Nachkebiya explica que la exposición pretende mostrar la profundidad del talento de Banksy, sus múltiples capas y dimensiones para que sean los propios visitantes quienes piensen y decidan.“Su trabajo, siempre actual y muy completo, profundiza en el alma de cada uno de nosotros. Supongo que todo esto lo convierte en un genio para mí.”, ha añadido.

‘BANKSY. The Art of Protest’ es una producción de IQ Art Managem ent y Sold Out.

Horarios

De martes a domingos, de 11:00h a 22:00h. Último pase 1 hora antes del cierre de la exposición. Lunes cerrado excepto festivos, puentes y períodos vacacionales.

Precios

Entrada General: 9€ + gastos de gestión Entrada Niños (hasta 12 años): 5€ + gastos de gestión Entrada Reducida (+ 65, estudiantes, discapacidad): 6€