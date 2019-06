La Junta reorganiza la Agencia de Instituciones Culturales sin aclarar el futuro de su personal

La Agencia de Instituciones Culturales es uno de los 12 entes públicos en los que el nuevo Gobierno de PP y Cs encargó hacer una auditoría que, según la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, reveló una distribución del trabajo "desorganizada, poco eficaz y transparente" que dificultaba el acceso a las subvenciones. Del Pozo anunció ayer el "inicio de una reorganización" en la que aún dice no estar "en condiciones de decir si vamos o no a despedir a nadie" de los 483 empleados que forman la plantilla cuyas nóminas acaparan 18 de los 24,6 millones de su Presupuesto. "Vamos a analizar cada uno de los entes instrumentales y hacerlos eficaces, eso no conlleva necesariamente despidos pero hay que hacerlos eficaces", remató el consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo.

Del Pozo denunció situaciones como que hasta siete empleados gestionaban un programa de 27.000 euros; que de los 24,6 millones sólo uno se destinaba a acciones culturales (además de los 18 para las nóminas, cinco son para gastos corrientes) y que ante su insuficiencia, se "rascaba" otro millón "ahorrándoselo en excedencias o bajas de personal". Pero sobre todo, alertó de que con la línea extra para subvenciones, de 2,34 millones, la Agencia más que ayudar a los promotores culturales actuaba como un ente "recaudador" ya que dificultaba tanto la justificación de las ayudas que abría numeros expedientes de reintegro, por lo que en el último año exigió la devolución de 1,3 millones que no fueron a la Consejería de Hacienda "que es donde tiene que ir" sino que lo usó la entidad para aumentar la exigua cantidad dirigida a acciones culturales.

"Eso se acabó", defendió del Pozo, quien destacó que en el Presupuesto de 2019 de la Agencia asciende a 28,1 millones, incluyendo 1,2 millones más para el funcionamiento propio del ente y garantizando que "los 2,3 millones para subvenciones van a ir directamente a subvenciones". El personal va a ser reorganizado en cuatro direcciones generales, dos de las cuales se renuevan al aglutinar fotografía, dibujo y pintura bajo el paraguas de la de artes visuales y la música y el teatro en una de artes escéncias.

"Todos van a tener sus cometidos y funciones y habrá que esperar a los próximos meses para saber qué otras medidas habrá que tomar", dijo la consejera abriendo una incógnita sobre si esas medidas afectarán a la plantilla. Preguntada directamente por ello, afirmó que actualmente no puede adquirir ningún compromiso al respecto ni está "en condiciones" de tomar una decisión "tan importante".