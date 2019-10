Los amantes de la familia Wagner y su música están de enhorabuena, ya que pocas veces se unen en un programa los nombres de Richard Wagner y su hijo Sigfried. Padre e hijo desarrollaron un estilo de escritura donde el amor, el drama, la intensidad y la sensibilidad coexisten armoniosamente en todo momento.

La primera obra en programa es el Concierto para violín, de Siegfried Wagner, que será interpretado con la maestría de nuestro solista invitado Alexandre Da Costa, quién recientemente ha registrado discográficamente esta obra, en el Cd titulado Stradivarius at the Opera II, junto a la Orquesta Staatskapelle Halle, bajo la dirección del director Josep Caballé-Domenech y el Utrecht String Quartet.

La siguiente obra en programa es el Idilio de Sigfrido, en versión para orquesta. Su origen es el de una obra de cámara que Richard regaló a su esposa Cósima. En ella Wagner utilizó materiales musicales del acto III de Siegfried, cuando el héroe se interna en el círculo de fuego en el que duerme Brühnilde.

Completan el programa los dos números más característicos de una de las obras maestras más excelsas de Richard Wagner, la ópera Tristán e Isolda. El público podrá disfrutar el Preludio y la famosa Muerte de amor de Isolda.

Los conciertos tendrán lugar el jueves 24 y viernes 25 de octubre, a las 20:00 horas, en el Teatro de la Maestranza. El precio de las entradas se encuentra entre 31 y 45 euros, pero existen descuentos para menores de 26 años, mayores de 70 años y desempleados.

Alexandre Da Costa

Artista Sony Classical, Ganador del premio JUNO y Director Titular de la Orquesta Sinfónica de Longueuil, Alexandre Da Costa nació en Montreal en 1979. Gracias al Maestro Charles Dutoit, empezó su carrera de violinistasolista muy temprano ofreciendo conciertos tanto en calidad de solista con orquesta como en recital.

En 1998, con tan solo 18 años, obtuvo un Master’s con el Primer Premio del Conservatoire de Musique du Québec. Simultáneamente realizó la carrera de piano en la Université de Montréal. Su especialización va de la mano del Maestro Zakhar Bron, profesor de la Escuela Superior de Música Reina Sofía yformador de reputados violinistas como Maxim Vengerov o Vadim Repin. Asimismo, estudio en la Universität für Musik und Darstellende Kunst de Viena, Austria, con G. Schulz, C. Altenburger y R. Honeck. Al terminar sus estudios obtuvo el Sylva Gelber Foundation Award al mejor artista canadiense menor de 30 años. Posteriormente, tras ser galardonado con el Primer Premio en el Concurso Musical Instrument Bank del Canada Council for the Arts, se le concedió el privilegio de tocar el Stradivarius Baumgartner de 1689. En 2010, ganó el premio Virginia-Parker, otorgado por el Gobierno Canadiense como reconocimiento a su carrera internacional.

Alexandre Da Costa ha sido galardonado con un gran número de prestigiosos premios internacionales, incluso como ganador del concurso internacional de violín Pablo Sarasate, y ha ofrecido casi dos mil conciertos como solista enEuropa, Asia, Australia y América del Norte.

Sus conciertos han sido retransmitidos por las radios de la BBC, WestDeutscher Rundfunk (WDR), CBC, NPR, ORF y muchas otras. Da Costa ha tocado estrenos mundiales de obras de Elliott Carter, Michael Daugherty, Lorenzo Palomo, Jean Lesage y Airat Ichmouratov. Alexandre Da Costa también realiza habitualmente música de cámara con artistas como Menahem Pressler, Elisabeth Leonskaja, Matt Haimowitz and Hélène Mercier. Recientemente, grabo las sonatas de Brahms para Warner Classics con el pianista Wonny Song.

Alexandre Da Costa ha grabado 25 CDs para algunos de los más importantes sellos discográficos como Sony Classical, Warner Classics, Universal Music Group, JVC. Entre el repertorio que ha grabado se encuentran obras deVivaldi, Bruch, Bach, Ysaÿe, Freitas Branco, Turina, Falla, Albéniz, Daugherty, etc. Gano el JUNO award para su grabación de los conciertos de violín de Michael Daugherty con la Orchestre Symphonique de Montréal (Warner Classics International). Su disco del concierto de Beethoven con cadencias Klezmer ha sido seleccionado por el Washington Post como una de las mejores grabaciones de 2013. Da Costa graba presentemente para Spectra y Sony Classical.