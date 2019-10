Las cuentas prevén 60.000 empleos nuevos

La economía andaluza y el empleo crecerán un 1,9% en el año 2020 y se crearán más de 60.000 empleos, según las previsiones macroeconómicas recogidas en el proyecto de presupuestos de Andalucía para el próximo año, que aprobó ayer el Consejo de Gobierno. Unas cuentas con "déficit cero".

Los consejeros de Hacienda, Juan Bravo, y de Economía, Rogelio Velasco, informaron del proyecto de Presupuestos, que ascienden a 38.540 millones, un 5,4% más que en el 2019, y prevén unas inversiones totales de 3.750 millones, un 1,4% más que este año.

Los consejeros incidieron en que son unos Presupuestos realistas, rigurosos y solventes, además de sociales, ya que el 58,7% del gasto se destina directamente a salud, educación y dependencia, con el objetivo de que "la política social no sea flor de un día sino sostenible en la próxima década", según Bravo. Como novedad las cuentas se acompañarán de indicadores para medir el impacto del cambio climático en sus actuaciones presupuestarias, utilizando la técnica propuesta por la OCDE de "Presupuesto Verde". Además, el titular de Economía garantizó que las previsiones macroeconómicas son prudentes en un contexto de «nubarrones» y están diseñadas para "responder a los embates" económicos, al tiempo que aseguró que no se espera una recesión en Andalucía, aunque admitió que el "panorama internacional es convulso" por el Brexit, la guerra comercial entre China y Estados Unidos y el freno de las principales economías europeas.

A pesar de esta coyuntura, Andalucía sigue bajando impuestos en una situación en la que hay que ser "comedidos", explicó el consejero de Hacienda, quien aseguró que "no van a dejar nunca esa política" y cifró en unos 26 millones el impacto de la bajada de impuestos en el 2020.

Los Presupuestos del 2020 continúan la reforma iniciada este año con la rebaja de la escala autonómica del IRPF y rebajas en transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para la adquisición de la primera vivienda habitual en inmuebles de hasta 130.000 euros, entre otras operaciones. Pero sobre todo las cuentas tienen una "fuerte vocación social" que se refleja en el presupuesto de la Consejería de Salud y Familias, de 11.056 millones, con un crecimiento del 4,3% (452 millones más); la de Educación y Deporte, que eleva su cuantía en un 3,6% (en 237 millones) y se sitúa en 6.868 millones, y la de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que crece casi un 3% (en 61 millones) y se sitúa en 2.174 millones.

La Junta obtiene la mayor parte de sus ingresos del Estado, el 64,4%, por el sistema de financiación, y en total consigue por esta fuente 21.259 millones, un 5,2% más que en el 2019, de los que la mayor parte (20.118 millones) provienen de las entregas a cuenta, un 1,9% más. Por las transferencias de la UE a Andalucía le llegan 3.440,9 millones (+3,8%), a lo que se suman otras partidas como 160 millones del fondo de compensación interterritorial y 1.056 millones de transferencias finalistas y dependencia.

La recaudación tributaria ascenderá a 17.401 millones, con una subida del 2,6% en los tributos propios y del 4,6% en los cedidos por el Estado, mientras que descenderán un 1,9% en los cedidos de gestión propia. Con estos ingresos se cubren los gastos de personal de la administración autonómica, que se elevan a 11.747 millones, un 4,4% más debido al refuerzo de las políticas sociales, con la incorporación de 450 efectivos más en educación y 1.509 en el ámbito sanitario. A gastos corrientes se destinan 4.127 millones, un 6,4% más, y este crecimiento se debe sobre todo a los fondos destinados al fomento del empleo.

Vox «apurará» para buscar un acuerdo pero no descarta la enmienda a totalidad

El portavoz de Vox en el Parlamento, Alejandro Hernández, aseguró ayer que van a «apurar» todas las posibilidades para alcanzar un acuerdo con el Gobierno de PP y Cs para los Presupuestos de 2020 y, aunque no es su objetivo, si no se consigue presentarán una enmienda a la totalidad. "Si no nos diera tiempo o no fuera posible, o viéramos que no hay voluntad de cambio en los textos tendríamos que presentar una enmienda a la totalidad", señaló, antes de matizar que no esa medida no es ni su objetivo ni su deseo. Hernández indicó que todavía no ha tenido ocasión de estudiar los presupuestos pero por las conversaciones con el consejero de Hacienda y con miembros de su equipo cree que están trabajando en las propuestas que Vox ha presentado y viendo "la posibilidad de incluirlas" vía enmiendas.

El PSOE-A, por su parte, sostuvo que el proyecto de ley de los presupuestos de 2020 es el "más de derechas" de la historia de Andalucía y tiene la "impronta" de Vox, por lo que confirmó que presentará una enmienda a la totalidad con propuesta de devolución en el Parlamento. Adelante Andalucía también estudia presentar una enmienda a la totalidad, ya que, argumenta, considera que no atiende a las necesidades de los ciudadanos, contiene "recortes encubiertos" y profundiza en el "agujero fiscal" por la rebaja de impuestos "a los ricos".

El portavoz del PP en el Parlamento, José Antonio Nieto, defendió las cuentas aprobadas por el Gobierno andaluz, ya que "consolidan" las políticas sociales y la bajada de impuestos. Nieto subrayó que más de la mitad de todo el Presupuesto se dedica a políticas sociales y aseguró que serán las cuentas más comprometidas con el medio ambiente, con un "sello verde".

Por su parte, el consejero de Economía, el independiente propuesto por Ciudadanos Rogelio Velasco, consideró que "estos presupuestos consolidan el cambio de rumbo iniciado en Andalucía, una comunidad que transmite estabilidad y confianza al ser la primera en aprobar sus Presupuestos para 2020".