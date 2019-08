Magrudis comenzó a fabricar en la nave ampliada sin la inspección obligatoria de la Junta

La empresa sevillana Magrudis, fabricante de la carne mechada “La Mechá” causante del brote de listeria que suma ya 193 afectados (108 ingresados) comenzó a fabricar en la nave anexionada con la que amplió sus instalaciones sin la preceptiva inspección previa de la Junta, según ha confirmado hoy el subdirector de Salud Pública del Gobierno andaluz, Jesús Peinado. “Falta un requisito previo”, subrayó el responsable, al señalar que sólo consta una comunicación de la empresa fechada el 16 de julio, que entró en su registro el día 31, en la que “dan por hecho” que han hecho la obra y han comenzado la producción en esa nueva nave con el mismos sistema de autocontrol del resto de instalaciones, si bien hay un incumplimiento porque la empresa podía haber hecho la obra sin comunicarla pero para empezar a producir en esas nuevas instalaciones sí era obligatorio que la inspección sanitaria diera el visto bueno. La Junta desconoce desde cuándo fabricaba Magrudis en esas nuevas instalaciones.

Es uno de las posibles irregularidades cometidas por la empresa que se está investigando junto a los focos de infección y si falló el sistema de autocontrol implantado por la empresa en 2017, que ha aportado análisis de finales de junio realizado en tres superficies que estaban en contacto con los alimentos con resultados negativos. Hasta ahora los análisis han detectado listeria en las mechadoras, maquinaria usada para rellenar la carne antes de su horneado, y en los carros de horneado y enfriamiento de la carne tras éste, que teóricamente mata la bacteria. Por ello el Ayuntamiento de Sevilla “va a verificar si el funcionamiento del horno es adecuado” y la carne era horneada a la temperatura indicada, 89 grados.

Mientras, el portavoz del comité de seguimiento de la Consejería de Salud, el doctor José Miguel Cisneros, informó de que el brote entra en una “fase de inflexión” ya que ayer sólo se registró un caso nuevo siendo el total de confirmados de 193, de los que 108 afectados están hospitalizados (83 en centros públicos y 25 en clínicas privadas, un dato que se aporta por primera vez). De las personas ingresadas, hay cuatro en la UCI y 34 embarazadas. Cisneros también informó de que uno de los dos abortos investigados por su posible relación con el brote ha sido confirmado mientras el otro sigue en estudio. Es la consecuencia más grave, junto a la muerte de una anciana de 90 años y de un enfermo de cáncer terminal de 72 años.

Según Cisneros, esta fase de “inflexión” no significa que no vayan a seguir apareciendo “un goteo de casos” en las próximas semanas y meses si bien insistió en que todos los productos causantes del brote están fuera del mercado. Incluidos los distribuidos por Comercial Martínez León en 21 establecimientos, con todos los cuales ya han contactado las autoridades y según Peinado, la mayoría han señalado que la empresa les avisó y tenían retirada de la venta la carne desde que se decretó la aleta sanitaria el 15 de agosto. No obstante, la Junta ha denunciado a esta distribuidora ante la Fiscalía por distribuir el producto sin constar en el etiquetado su procedencia de fabricación que sí aparecía en las cajas de la carne enviada por Magrubis a Comercial Martínez León. Al vender éste a su cliente el contenido de las cajas por separado a distintos establecimientos “no había manera de saber la procedencia de esa carne” y ahí está la irregularidad denunciada.