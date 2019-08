El presidente de la Junta, Juanma Moreno, compareció este miércoles por primera vez desde que se decretó la alerta sanitaria por listeria el pasado 15 de agosto y lo ha hecho para defender el abordaje “pionero” y “de vanguardia” de esta crisis que, por primer día, no ha provocado nuevos casos y cuya mortalidad, con tres casos (todos en grupos de riesgo por su avanzada edad o patologías previas), está ”muy por debajo” del 17% de media anual que provoca esta bacteria. Moreno se ha mostrado “profundamente orgulloso” del sistema sanitario público andaluz y sus profesionales y ha llegado a asegurar que “probablemente estamos escribiendo un nuevo relato en el combate de la listeria en España y el mundo”.

Frente a las críticas de la oposición y las organizaciones de consumidores, que han llegado a pedir la dimisión del consejero de Salud, Jesús Aguirre -quien comparecerá en el Parlamento el viernes-, Moreno ha defendido que “se ha actuado con el máximo rigor” al declarar la alerta sanitaria una vez que se tenía la “confirmación fehaciente” y “datos probados” de que el foco de contaminación era la carne mechada “La Mecha” fabricada por la empresa Magrudis, “la única responsable” del brote. Y también ha defendido que la información se ha trasladado “en tiempo y forma” aunque “puede ser que en algún asunto en materia de comunicación no hayamos estado lo más acertados posibles”. Por ello ha lamentado “el ruido político” y especialmente la “alarmista” comparecencia ayer de la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, que “llega tarde cuando precisamente el brote está en una fase de inflexión”.

En este sentido, Moreno ha puesto en valor que hoy es el primer día en el que el número de nuevos afectados “es cero”, con lo que actualmente se mantiene en 196 de los que 77 están ingresados (frente a los 86 de ayer), entre ellos cuatro en la UCI y 28 embarazadas , algunas de las cuales ha visitado hoy personalmente en el Hospital Virgen del Rocío.

Aunque ha rehusado entrar en el cruce de reproches que estos días se han hecho el Ayuntamiento de Sevilla y la Consejería de Salud respecto a un presunto “error” en el etiquetado de las muestras que retrasó la alerta y las competencias sobre los controles a la fábrica, sí ha avanzado que “quizás no tiene mucho sentido que los Ayuntamientos compartan competencias en Salud Pública” por lo que se debatirá con ellos “la idoneidad de mantener esa responsabilidad compartida” y valorar “si hay que hacer más inspecciones”. No obstante, ha subrayado que en Andalucía son “cientos de miles las empresas que producen alimentos” por lo que es “humanamente imposible” inspeccionar todas y las empresas tienen su “responsabilidad” de autocontrol. En este caso “parece ser que la empresa no hizo bien su trabajo, la única responsable es la empresa y tendrá que ser quien haga frente a las posibles responsabilidad”, subrayó.