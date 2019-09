Moreno rechaza el extra del FLA anunciado por Hacienda porque no garantiza los servicios

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado este miércoles que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya anunciado que su departamento abonará a Andalucía y a todas las comunidades que les corresponda, por incumplir el objetivo de déficit fijado, lo que se denomina extra Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que fuentes ministeriales calculan en unos 160 millones, al señalar que “ese recurso no nos sirve para garantizar servicios públicos de calidad”e insistir en reclamar los 1.350 millones de las entregas a cuenta y la liquidación atrasada del IVA.

El presidente andaluz respondió así al anuncio de la ministra, tras la “queja” de Moreno por el adelanto de financiación a Comunidad Valenciana mientras mantiene bloqueadas las entregas a cuenta a las autonomías. Montero respondió que el extra del FLA no se distribuirá sólo a Valencia sino a todas las comunidades que corresponda por desviarse del objetivo del déficit marcado para 2018, y nombró a Andalucía y Murcia. Los datos del déficit de las comunidades no se conocerán hasta octubre por lo que la Junta también criticó que la ministra adelante una información que la Intervención del Estado no ha comunicado “formalmente” al Gobierno andaluz.

Moreno recordó que el ejercicio 2018 fue gestionado por el anterior Gobierno socialista, en el que Montero fue consejera de Hacienda hasta junio de 2018 cuando dejó el Gobierno andaluz para ser ministra de Pedro Sánchez tras la moción de censura a Mariano Rajoy. Por ello criticó que “nosotros nunca hemos pedido el FLA, así que Montero anuncia que nos da un dinero para tapar el déficit de 2018 que ella misma creó como consejera en Andalucía”.

Critico que el Ministerio no haya respondido a las misivas de la Junta reclamando las entregas a cuenta y la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera mientras sí ha respondido a otras comunidades como Murcia o Galicia.

Moreno insistió en reclamar los 1.350 millones de las entregas a cuenta y la liquidación del IVA y quiso dejar claro que “no caben excusas de mal pagador”. “Que nos aclare la situación, convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera y busque soluciones porque nos está empujando a muchas comunidades que no somos de su color político a la asfixia financiera y al menoscabo de fondos para servicios esenciales”, ha recalcado.

También el portavoz parlamentario del PP, José Antonio Nieto, pidió a la ministra que no meta en “líos” a Andalucía porque esta comunidad “no necesita” una dotación extra del FLA, sino que se le paguen los 1.350 millones de euros que se le deben mientras el portavoz parlamentario de Cs, Sergio Romero, acusó a la ministra de “dar permanentemente bandazos” y de querer incluir “ahora” la financiación autonómica en la precampaña electoral.

Por su parte, para el portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, la “polémica” creada por la Junta es “artificial e interesada” y “solo busca confrontar con el Gobierno de España por la coyuntura política”.