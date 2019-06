Nauman se «instala» en el Museo Picasso

Bruce Nauman (Fort Wayne, Indiana, 1941) ha pasado más de cincuenta años inventando formas para transmitir tanto los riesgos morales como la emoción de estar vivo. Utilizando una gran variedad de materiales y métodos de trabajo, revela cómo las experiencias mutables del tiempo, el espacio, el movimiento y el lenguaje suponen una base inestable para comprender nuestro lugar en el mundo. Para Nauman, el arte implica «hacer cosas que no quieres hacer especialmente, ponerte en situaciones desconocidas, seguir resistencias para descubrir por qué te resistes». Su trabajo obliga al espectador a renunciar a la seguridad de lo familiar, manteniéndole alerta, siempre vigilante y recelando ante la posibilidad de ser seducido por respuestas fáciles. «Bruce Nauman. Estancias, cuerpos, palabras» es la primera gran exposición del artista en España, que ha elegido el Museo Picasso Málaga como contenedor excepcional. Allí podrán verse hasta el 1 de septiembre.

La investigación es fundamental para el norteamericano y está presente como parte del proceso creativo, siendo por tanto una evidencia en obras concretas. En su trabajo se advierten influencias de la música contemporánea (John Cage), la danza moderna (Merce Cunningham) y la literatura nueva (Samuel Beckett). La Gestalt es la primera gran influencia destacada sobre un trabajo que se deriva de su interés por la fenomenología y el conductismo y que aplica a su indagación de la conducta humana enfrentada a situaciones desagradables o angustiosas. Otras influencias patentes en el trabajo de este artista son el filósofo Ludwig Wittgenstein, por la crítica a la validez del lenguaje, su significado y su representación en obras como Violines/ Violencia (Violins / Violence, 1983); o el escritor Elías Canetti, por su estudio sobre la conducta de las masas en Presión corporal (Body Pressure, 1974) ; y también del escritor Samuel Beckett, por su desesperanzador destino del hombre, en su trabajo Maqueta para Habitación con mi alma afuera, habitación a la que le da igual (Model for Room with My Soul Left Out, Room That Does Not Care, 1984).

El arte de Nauman siempre ha desafiado la categorización: acuarelas, letreros luminosos de neón, instalaciones de sonido, pasillos de vídeo... en las que el público deviene sujeto participativo ante una obra que siempre está en proceso de suceder.