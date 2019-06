Serrano mantiene la crítica al fallo, pero niega su apoyo a «La Manada»

Serrano se ha visto obligado a diferenciar entre la persona y el diputado tras desmarcarse Vox de sus comentarios en las redes sociales. El líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, reclamó su derecho «a poder criticar y manifestar las expresiones de pensamiento» y, tras negar haber defendido a los integrantes de «La Manada», puntualizó que criticó «a titulo personal» la reciente sentencia del Supremo.

«En ningún momento he defendido a los miembros de 'La Manada'», señaló Serrano en un comunicado en el que califica a los condenados de «machistas» y denunció que «de forma maliciosa» se ha querido identificar «a la población masculina heterosexual española» con los condenados. La aclaración de Serrano se produjo después de que Vox desautorizara las críticas que el juez en excedencia había colgado en redes sociales sobre la sentencia del Supremo que condena a 15 años de prisión por violación a los cinco miembros de «La Manada» por estar «cargada de condicionantes mediáticos y políticos». Serrano aludió a «la turba feminista supremacista» y de, incluso, «la prostitución» como «la relación más segura» a la hora de evitar posibles denuncias futuras por violación. Serrano abogó ayer por «agravar las condenas e imponer la pena de prisión permanente revisable» a violadores y maltratadores y mantuvo que la sentencia contra «La Manada» se ha dictado «bajo presión mediática de grupos de poder, que quieren imponer su prejuicios frente a la garantía del proceso». Serrano reivindicó su derecho «a poder criticar y manifestar las expresiones de pensamiento, aún cuando no comulgue con la dictadura de lo políticamente correcto», aunque admitió que sus advertencias contra la sentencia las hizo «quizás, de forma inapropiada y no comprendida».

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, tachó de «impresentables» las críticas de Serrano y la candidata del PP a la presidencia de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vio «oportuno» que Vox desautorizara a Serrano.