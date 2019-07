Susana Díaz destituirá a Mario Jiménez como portavoz socialista

La voz del PSOE andaluz en el Parlamento desde hace seis años dejará sus funciones mañana lunes y pasará a ser un diputado raso. Ese día está previsto que se reúna la Ejecutiva regional del PSOE, consumando la salida de su hasta ahora portavoz parlamentario, Mario Jiménez. Susana Díaz prescinde así de uno de sus hombres de confianza desde que alcanzara la Presidencia de la Junta en el año 2013. Jiménez había sido confirmado en su puesto al iniciarse la legislatura, en diciembre pasado. Solo siete meses después, se convierte en la primera pieza de relevancia que se cobra la debacle en las urnas que supuso el 2-D para el PSOE, quedando fuera del Gobierno de la Junta por primera vez en 37 años de democracia.

Su última intervención como portavoz fue en el debate de los Presupuestos, el 18 de julio, donde protagonizó un enfrentamiento con la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet (Cs), al no permitirle un último turno de réplica dando por finalizado el Pleno. A partir de septiembre será otro de los 31 diputados socialistas restantes –33 con Díaz y Jiménez– quien defienda desde la tribuna la posición del PSOE. El nombre que suena para sustituirlo es el del ex consejero José Fiscal, también diputado por Huelva, aunque desde el Grupo parlamentario Socialista no quisieron confirmar ninguna de las dos circunstancias.

La remodelación prevista alcanzará también a la Ejecutiva socialista, a la que está previsto que se incorpore el cordobés Joaquín Dobládez, del sector sanchista del partido, según informó Efe. El nombramiento de Dobládez habría sido acordado con la dirección federal del partido, mientras que la sustitución de Jiménez sería una decisión exclusiva de la dirección regional, que ofrecería así la cabeza de quien fuera portavoz de la gestora que se constituyó tras la salida de Pedro Sánchez de la secretaría general socialista en 2016.

Por otra parte, el ex viceconsejero de la Presidencia Fernando López Gil será propuesto como senador en representación de la comunidad autónoma, en sustitución del recientemente fallecido José Muñoz. López Gil fue rechazado por la dirección federal del PSOE como candidato al Senado cuando se elaboraron las listas electorales del 28 de abril.