Vox no encuentra freno en sus declaraciones contra los derechos fundamentales de las personas. Ayer fue el portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, quien volvió a arremeter contra la violencia de género, igualando las muertes de la asesinada por su ex pareja en Cortes de la Frontera (Málaga) el miércoles y su asesino, que se suicidó después. “El resultado es el mismo, dos muertes, dos hechos igualmente luctuosos”, se limitó a decir como toda condena. Hernández ha señalado que “la muerte es igual de grave en uno y en otro caso”, argumentando que “lo que tenemos que ver es qué es lo que lleva a que se produzcan ese tipo de situaciones”, y “eso es contra lo que hay que luchar”, añadiendo que “eso no se va a poder hacer nunca desde una perspectiva ideológica”.

El portavoz de Vox ha insistido, en declaraciones recogidas por Europa Press, en que “no es lo mismo un suicidio que un asesinato, evidentemente, son dos cosas diferentes, pero ambas cosas deberían ser objeto de nuestra preocupación”. En este contexto, Hernández ha argumentado que, además, tal y como está planteada la legislación actual contra la violencia de género, en un accidente de tráfico entre un conductor y una conductora, en el que ésta última resultara herida, “puede darse la circunstancia de que eso sea considerado, si hay lesiones, como un delito de violencia” contra la mujer, “así de simple”. Según ha abundado el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, dicho hipotético “accidente de tráfico se podría convertir en un delito de violencia” de género y se le aplicarían “las mismas políticas que a un delito de maltrato típico”, es decir, el de un “hombre que llega a su casa y que le pega una paliza a su mujer hasta matarla”. Una aseveración falsa porque la ley establece claramente que solo se juzgará como tal las agresiones “como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres” si “se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”.

“Por mucho que se diga lo contrario”, en Vox quieren “que los maltratadores estén en la cárcel y si podemos, además, endureceremos las penas”, ya que cuando “un varón golpea a una mujer hay un prevalimiento, hay un abuso de superioridad”, y “eso es indiscutible”, por lo que en esos casos se debe aplicar “la Ley con toda la severidad”.