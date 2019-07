«Yo soy el alcalde de Granada. No hay que darle más vueltas»

Tiene cuatro concejales y ha conseguido la Alcaldía de Granada. Desde fuera es difícil de entender.

Sobre todo porque somos once concejales y una alcaldía, no cuatro.

El Gobierno va a ser difícil:nada más llegar, Vox, que apoyó su investidura, ha tensado la cuerda.

El Gobierno anterior tuvo ocho concejales y una alcaldía; el actual tiene once concejales, por lo tanto, hemos empezado mejor.

No se ha aprobado ningún presupuesto en el Ayuntamiento desde 2015.

Están prorrogados desde 2015. Nosotros queremos que por primera vez en cinco años haya presupuestos en 2020.

Se habló de alternancia en la Alcaldía con el PP, ¿usted va a ser alcalde cuatro años?

Me voy a centrar exclusivamente en que hay un mandato 2019-2023. Yo soy alcalde y no voy a entrar más en ese tipo de juegos. La perspectiva es que vamos a hacer cosas muy grandes y Granada va a dar un salto cualitativo. No voy a entrar en controversias.

Saber si el alcalde de la ciudad va a ser el mismo es importante.

No voy a entrar a hurgar en cosas que al final hieren sensibilidades. Hay un alcalde en este momento con un equipo de gobierno con once concejales y el mandato que tenemos es 2019-2023 y en eso estamos.

Vamos a irnos un poco hacia atrás. La anterior legislatura fue convulsa: Cs apoyó a un alcalde y luego le retiró ese apoyo y propició que se invistiera a otro.

Fue convulsa porque a un alcalde del PP le detuvo la Udef y lo sacaron (del Ayuntamiento) con una caja de cartón en la cabeza. Hay casos penales abiertos, el «caso Nazaríes» y el «caso Serrallo». Se ha terminado con seis concejales del PP imputados. Hubo una situación de corrupción que gracias a Cs se pudo arreglar. ¿A partir de ahí cuál es el drama? Pues que el alcalde del PSOE estaba imputado por tres delitos y se pudo mantener porque enfrente había seis concejales del PP imputados y no se podía hacer moción. El único que no ha tenido imputados y que ha hecho una gestión coherente en esos cuatro años es Cs.

Queda la sensación de que el acuerdo ha sido a cambio de la Junta de Andalucía.

¿En la Junta cuál es el acuerdo? ¿O en Castilla y León? ¿En la Comunidad de Madrid, si se fragua, cuál es el acuerdo? Nadie habla de cuál es el acuerdo en toda España en municipios en los que está apoyando Cs.

Pues dígamelo.

En Granada había una coyuntura por la cual si hubiera encabezado (la investidura) el candidato del PP sumábamos once concejales de catorce necesarios en el Pleno y si encabezaba el candidato de Cs sumábamos catorce. Por tanto, esa es la ecuación, no hay que darle más vueltas.

¿Se ha maltratado a la ciudad con temas como el aislamiento ferroviario durante cuatro años?

Granada ha sido durante muchos años la gran olvidada de las instituciones. Cuando se desarrolló la A-7, la autovía del Mediterráneo, hubo un momento en que llegaba a Adra y a Nerja y solo quedaba la provincia de Granada por cubrir. Del AVE se empezó a hablar un año antes que en Málaga y allí llegó en 2007 y aquí en 2019. La presa de Rules es la mayor piscina de Europa y no hay conducciones para dar agua de regadío. Podríamos seguir con muchísimos equipamientos más.

Su idea es aprovechar en beneficio propio infraestructuras como el aeropuerto de Málaga.

Estoy lanzando el mensaje de que Granada sale a competir en la misma liga que Málaga y Sevilla. Aspiramos a recuperar el liderazgo cultural que tenemos de facto, pero no a nivel de reconocimiento y de reputación. Queremos ser la primera ciudad en economía digital y en «startups». Para eso hace falta saber que tenemos ya un AVE, un aeropuerto como el de Málaga a una hora...

¿Cómo de cerca está el acelerador de partículas?

La percepción es que estamos muy cerca de que definitivamente termine estando en Granada, confiamos en que va a ser así. Tenemos el apoyo del Gobierno y de la Junta, que han aumentado su aportación.

¿Qué supondría?

El proyecto necesitaría una inversión de fondos europeos de 400 millones, de los cuales habría un retorno de 4 o 5 euros por cada uno invertido. Entre diez y doce mil empleos de alta calidad en los primeros diez años, en un proyecto que se va a ir prorrogando unos cincuenta años. Nos metería en la «Champions League» de la ciencia.

¿Cuándo se verán los primeros Presupuestos?

En 2020. Después de estar cinco años sin Presupuestos estaría bueno que encima tuviéramos la urgencia de presentarlos mañana.