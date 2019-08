Cuatro personas resultaron heridas, una de ellas grave, después de que el coche en que viajaban sufriera una salida de vía a la altura de la localidad abulense de Aliseda de Tormes, lo que obligó a su traslado al hospital de la capital y al complejo de Salamanca.

La sala del centro de emergencias recibió una llamada a las 18.15 horas una llamada que informaba de la salida de vía de un turismo en la salida de Aliseda de Tormes (Ávila) hacia Horcajo del a Ribera, donde, al menos dos personas habían resultado heridas.

El 1-1-2 aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico de Ávila y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió un equipo médico de Barco de Ávila, dos ambulancias soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.

En el lugar, el personal de Sacyl atendió finalmente a cuatro personas, de las que una fue evacuada en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial de Salamanca, edificio Virgen de la Vega, y las otras tres fueron trasladadas en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial de Ávila.

Atropello en el centro de Valladolid

Por otra parte, una mujer de 78 años fue trasladada al Hospital Clínico de Valladolid después de sufrir un atropello en la intersección entre la calle Cardenal Torquemada y Rondilla de Santa Teresa. Fuentes de la Policía Local de Valladolid indicaron a la Agencia Ical que la mujer presentaba solo algunos dolores en las extremidades, aunque se decidió llamar a una ambulancia para su traslado al centro hospitalario para someterse a un reconocimiento.

Asimismo, apuntaron que, en principio, la mujer no revestía gravedad. No en vano, la sala del centro de emergencia 1-1-2 Castilla y León recibió una llamada después de las 20 horas que informaba de un posible atropello, ya que no había ningún vehículo.