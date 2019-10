Diez ejes con visión a largo plazo y zona por zona para reordenar la asistencia sanitaria

Más y mejor financiación y el porcentaje de aportación a la Atención Primaria; el impulso a la accesibilidad y a la prevención de la salud pública; hacer frente a la escasez de profesionales; la reestructuración de las zonas básicas de salud; la reducción de la variabilidad en la carteras de servicios de la Atención Especializada y la de las listas de espera; la puesta en marcha de un plan de emergencias y urgencias; y la transparencia.

Estos son los diez ejes que la Consejería de Sanidad ha propuesto como punto de partida a los grupos parlamentarios para tratar de alcanzar un Pacto por la Sanidad y reordenar el modelo asistencial de la Comunidad.

Un decálogo de medidas con visión a largo plazo y zona por zona que la consejera Verónica Casado trasladaba ayer sólo a los portavoces de PP, Ciudadanos, Por Ávila, Vox y la Unión del Pueblo Leonés, ya que los del PSOE y Podemos no asistieron a la reunión por el rechazo de ambas formaciones al proyecto piloto que la Junta pretende aplicar en la comarca zamorana de Aliste para reordenar la atención primaria en los pueblos más pequeños. El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, lanzaba ayer en la web del partido una carta mostrando su rechazo a este plan «que quiere desmantelar la Sanidad pública» y que no se reunirá con ella mientras no lo retire. Asimismo, pedía a la consejera que para buscar un pacto lo primero que debe hacer es «abandonar la unilateralidad, la imposición y los recortes».

Ante esta misiva, Verónica Casado contestaba con otra carta an la que mostraba su «desaliento» y desazón» por la actitud del PSOE, además de reprochar al líder socialista que se esconda bajo el pretexto y la exigencia de retirar el proyecto de Aliste «que es fruto del trabajo de muchos profesionales». Asimismo, la consejera afeaba a Tudanca que exija en lugar de dialogar «cuando no tiene mayoría», y porque en democracia «solo se consiguen cambios sumando mayorías». Pese a todo, Casado volvía a reiterar su oferta de diálogo al secretario regional del PSOE y, además, le pedía que le haga llegar la propuesta que llevó al Pleno la semana pasada para su estudio.

La consejera defendía que la Región tiene un buen modelo sanitario y aseguraba que si no se toman medidas su continuidad y efectividad se verían amenazadas. En quince días habrá un nuevo encuentro y el objetivo es que antes de final de año haya un borrador que sirva de base para las negociaciones.

Igea: «No vamos a mirar para otro lado»

Tras participar en un acto con veterinarios en León, el vicepresidente de la Junta, Franciso Igea, se refería a las críticas que está recibiendo la consejera de Sanidad a sus propuestas para reordenar la Sanidad. «Ciudadanos no va a mirar para otro lado ante los graves problemas sanitarios que hay», decía, a la vez que insistía en que hay que actuar porque no se puede seguir igual. Igea lamentaba la actitud del PSOE «que ni se sienta a dialogar ni propone nada» y recordaba a Tudanca que muchas de sus propuestas sanitarias coinciden con las de Ciudadanos.