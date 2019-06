El Ayuntamiento de Palencia está operativo «al cien por cien» y sin Vox en el Gobierno

El Ayuntamiento de Palencia ya está en marcha «al cien por cien» y en «tiempo récord», según aseguraba ayer el alcalde de Ciudadanos Mario Simón. Y lo está sin Vox en el Gobierno pero con protagonismo para los de Abascal.

Aunque dicho así parece un contrasentido, el caso es que la edil electa de esta formación, Sonia Lalanda, no tendrá ninguna concejalía, pero dirigirá la Agencia de Desarrollo Local. Un departamento importante que forma parte de la concejalía de Desarrollo Económico y que impulsará medidas de reindustrialización, captación de empresas e internacionalización. De hecho, Simón anunciaba que Lalanda ya está trabajando en la materia y que este jueves anunciará su primera medida para ayudar a las empresas palentinas a vender sus productos en el exterior.

El nuevo Consistorio palentino trabajará en torno a seis áreas ejecutivas diferenciadas y con 74 medidas incluidas en el acuerdo encima de la mesa.

Ciudadanos dirigirá Organización y Personal, que queda en manos de Carolina Gómez, que se encargará de la gestión de aspectos como Bomberos, Policía Local, Tráfico o el archivo capitalino. Y Contratación, Patrimonio y Desarrollo Económico, con Urbano Revilla al frente.

El resto de departamentos serán para los populares. El ex regidor, Alfonso Polanco, será el número dos y se quedará con la Primera Tenencia de Alcaldía de la ciudad, que no tendrá dedicación exclusiva, por cuanto ya ha avanzado que ha pedido su la reincorporación a su anterior puesto de trabajo en la Junta.

Asimismo, el ex subdelegado del Gobierno, Luis Miguel Cárcel, será el segundo teniente de alcalde y liderará el área de Hacienda. Raquel Martín será la nueva responsable del área de Bienestar Social, Familia, Mujer e Igualdad y Mayores. A su cargo Víctor Torres como concejal de Juventud y Educación, que también tendrá responsabilidades en protección Civil, y Juan Antonio Marcos que asume la Concejalía de Barrios. El área de Urbanismo queda en manos de Luis Fernández, que dispondrá del apoyo de Facundo Pelayo, como edil de Obras y Marcos que repetirá responsabilidades en Medio Ambiente.

La periodista Laura Lombraña asumirá la responsabilidad del área de Cultura, Turismo, Fiestas y Deportes. El Ayuntamiento de Palencia tendrá once comisiones informativas y una más específica para el desarrollo de los fondos Edusi, como ya ocurriera en el anterior mandato.

«Un buen acuerdo aunque no el mejor»

El ex alcalde Alfonso Polanco era el encargado de presentar el nuevo organigrama. «Es un buen acuerdo aunque no sea el mejor y, además complejo», confesaba ayer, aunque defendía que todos los que integran el equipo «son personas cualificadas». El primer edil, Mario Simón, por su parte, destacaba la rapidez de la constitución del Consistorio y aseguraba que contará bastante con el ex regidor por su experiencia.