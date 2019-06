El Congreso de la Empresa Familiar es ya una de las citas económicas del año

Este jueves y viernes, la localidad vallisoletana de Valbuena de Duero acogerá el VI Congreso Regional de la Empresa Familiar. Bajo el título «Transformación para el crecimiento», analizará el presente y el futuro económico de España y Castilla y León, especialmente importante ahora por la incertidumbre existente en lo político ante la conformación del Gobierno de España, el regional, y los ayuntamientos.

Un encuentro que se ha convertido, por méritos propios, en una de las reuniones económicas de mayor trascendencia en el país, por el prestigio y la enjundia de los exitosos empresarios que participan. De hecho en la edición de este año estarán presentes, entre otros, el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri; el responsable del Instituto de la Empresa Familiar y de Gestamp, Francisco Riberas; o el presidente de Honor del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, además de otros ponentes de lujo como el superviviente del accidente aéreo de los Andes, el médico y ex jugador uruguayo de rugby, Roberto Canessa o el responsable de Cabify en Europa, Mariano Silveyra, que contarán sus experiencias de éxito. Además, el chef Ángel León impartirá un taller de innovación como complemento al encuentro.

César Pontvianne, presidente de Empresa Familiar de Castilla y León, destaca a LA RAZÓN la calidad de los ponentes pero también el buen momento en el que llega este Congreso, debido a la incertidumbre que han generado entre los empresarios las dos citas electorales que se han celebrado en el último mes y medio, por las posibles combinaciones de gobierno existentes.

«Hay un parón importante, porque aunque las administraciones no crean empleo sí que son las que marcan el terreno de juego y está falta de Gobiernos está provocando una inacción que nos preocupa», señala el presidente también de Plásticos Dúrex, quien pide responsabilidad y altura de miras a los políticos, a quienes tiende la mano para acompañarles y ayudarles en esta nueva legislatura.

Pontvianne advierte también de la «desaceleración económica mundial» que aunque parece que no se nota, «ahí está», y aunque no quiere ser ni optimista ni pesimista respecto al futuro, sino más bien realista, asegura que es momento de «trabajar duro» para estar preparados por si llega una nueva crisis, «y que no nos pille de sorpresa como la anterior».

Empresa Familiar en las aulas

Empresa Familiar en las aulas es una de las grandes aportaciones de esta entidad en los últimos años a Castilla y León, tanto a la Educación, en general, como a la promoción del espíritu emprendedor y a mejorar la «mala imagen» que buena parte de sociedad española tiene y percibe hoy en día hacia el empresario, en particular.

Un programa que también está ayudando a fijar población en los pueblos, que incluye charlas de empresarios de éxito en los veintiún colegios participantes de la Región que han llegado a más de un millar de alumnos, así como visitas de los estudiantes a las propias empresas para conocer a fondo los entresijos y la idiosincrasia de una empresa familiar y promover el emprendimiento. «Es un proyecto genial, porque contamos lo que somos, nuestra experiencia profesional y personal, pero, sobre todo, vendemos ilusión», asegura César Pontvianne, al destacar que cada vez son más los centros educativos que quieren participar en este proyecto pionero en España así como de empresarios que tienen la misma percepción y quieren aportar su granito de arena.

Si bien, ahora el programa está parado a la espera de que se conforme el nuevo Gobierno en Castilla y León, aunque Pontvianne cree que no habrá problema para que continúe y, además, se amplíe.