El PSOE respalda la estrategia de Tudanca y culpa a Igea de no gobernar en la Región

Una vez que se haga oficial hoy el acuerdo de Gobierno entre PP y Ciudadanos en Castilla y León, queda la duda de si el PSOE hizo todo lo que estuvo en su mano para intentar hacer cambiar de opinión a la formación naranja y su líder, Francisco Igea. Sobre todo tras el último órdago a la desesperada que lanzaba el secretario general de los socialistas en esta Comunidad y ganador de las elecciones, Luis Tudanca, el pasado viernes a Ciudadanos, cuando llegó incluso a ofrecer su cabeza y apartarse a un lado si eso fuera necesario con tal de que no pactaran con el PP.

En este mes de negociaciones, se le ha preguntado en varias ocasiones al candidato socialista durantes sus intervenciones públicas por si no pensaba intentar reunirse con Igea o trasladarle alguna propuesta, a pesar de que Ciudadanos había decidido que el PP era su socio preferente para inciar las conversaciones, como el programa de cien medidas que llevaba a última hora el viernes pasado y que, según la secretaria de Organización del PSOE, Ana Sánchez, provocó que el PP «entrara en histeria» y filtrara ni una hora después el acuerdo de gobierno rubricado con Cs.

Preguntada ayer por esta supuesta falta de acción o iniciativa en Tudanca, la número tres de los del puño y la rosa contestaba de manera contundente y sin arrepentirse de lo hecho y defendiendo la estrategia seguida por su partido y su líder, Luis Tudanca. «No se puede obligar a nadie a sentarse en una mesa», decía en referencia a esta falta de respuesta de Igea, a la vez que aceptaba cualquier tipo de negociación pero no la «carencia de escrúpulos» que, en su opinión, han tenido populares y «naranjas».

Pero Ana Sánchez iba un poco más allá en su respuesta, ya que en su comparecencia ante la prensa se despachaba a gusto contra Igea y Fernández Mañueco, de los que decía que tienen una «moralidad distraída», aunque especialmente con el líder de Ciudadanos, al que llamaba «subalterno», le acusaba de mentir y de tener una palabra «que vale menos que un billete de Monopoly», así como de haber llegado a la política para «blanquear» a la ultraderecha, en referencia a Vox, e incluso de rozar el fraude electoral, por haber prometido durante la campaña que nunca sería el «salvavidas» del régimen de más de 30 años del PP en Castilla y León. E ironizaba con el hecho de que Ciudadanos vaya a ostentar la novedosa Consejería de Regeneración y Transparencia. «¡Qué cuajo tienen!», decía

La secretaria de Organización sacaba pecho una vez más de los resultados «históricos» obtenidos por el PSOE en las pasadas elecciones, advertía a PP y Ciudadanos que tendán enfrente a los socialistas con una oposición durísima hacia ellos, pero leal y constructiva con los castellanos y leoneses.

Batería de medidas

Finalmente, y tras mostrarse convencida de Luis Tudanca, tarde o temprano, será presidente de Castilla y León «porque se nota en lo que dice la gente», Ana Sánchez anunciaba que ya están manos a la obra trabajando en la elaboración de una batería de medidas e iniciativas para su debate en sede parlamentaria que van a presentar a lo largo de todo este verano, y que tienen como objetivo denunciar «irresponsabilidades» y mejorar el bienestar de la ciudadanía.

Y pedirán responsabilidad política por los fuegos de Ávila

Los socialistas están molestos por la gestión de la Junta contra el fuego en los dos incendios de este pasado fin de semana que están arrasando el Valle del Tiétar abulense. En el PSOE denuncian la falta de medios y que el operativo contra incendios no haya estado al cien por cien por no ser campaña alta de riesgo de incendios, que empezó ayer. «Ahora no es el momento de hablar por respeto a la gente que está trabajando contra el fuego, y esperaremos a que se extingan, pero pediremos responsabilidades políticas», apuntaba.