Igea asegura que hay fórmulas para revertir el HUBU sin coste para las arcas públicas

El punto número 33 de los cien del acuerdo de gobernabilidad entre PP y Ciudadanos en Castilla y León, recoge la reversión a lo público del actual modelo de gestión del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), pero siempre y cuando no suponga un coste añadido a las arcas públicas de la Comunidad.

Algo que el Ejecutivo regional ha empezado a explorar ya de la mano del vicepresidente Francisco Igea, de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, y del gerente regional de Sacyl, Manuel Mitadiel, quienes se reunían ayer con los responsables de Eficanza, la empresa concesionaria del centro hospitalario burgalés. Entre las cuestiones que estaban encima de la mesa, la elevada litigiosidad que hay entre la Junta y la empresa, con hasta treinta pleitos la mayoría reclamaciones sobre quién se hace cargo de la renovación de materiales, de tecnología o prestaciones de servicios.

Esta exploración del Gobierno autonómico tendrá continuidad mañana viernes cuando la consejera se reúna con los profesionales del hospital burgalés para conocer también sus impresiones e inquietudes al respecto.

Preguntado por las dudas existentes en que esta reversión a lo público del HUBU no vaya a suponer un mayor coste a las arcas, que se añadirían a los 800 millones de euros más de gasto comprometido en los presupuestos de este año de la Consejería, el vicepresidente aseguraba, convencido, que hay fórmulas y alternativas así como procedimientos y tiempos que se pueden estudiar con calma «y son apriorismos» para ver cual es el mejor de todos para la gestión del centro hospitalario de Burgos, pero también y sobre todo de la sanidad castellano y leonesa. Al respecto, Igea ponía también como ejemplo algunas experiencias llevadas a cabo en Francia y descartaba que pueda llevarse a cabo algo similar a lo realizado en el hospital de Alcira «porque no es el mismo caso ya que en el centro valenciano es una finalización de contrato», apuntaba.

Dardo a de la Hoz

Preguntado también por la polémica suscitada por las listas de espera en los últimos días, después de que Igea desvelara datos discordantes que iban a analizar y desde el PP, Raúl de la Hoz, pidiera al vicepresidente rigor en los datos, este último contestaba con ironía al portavoz popular en las Cortes recordándole que la publicación de las listas está también en el acuerdo alcanzado por el PP y Ciudadanos

«De la Hoz no es un experto y por ello no estaba al día», apuntaba Igea, quien cargaba también contra el PSOE, que ha atacado al nuevo Gobierno por este asunto pidiendo explicaciones por las diferencias, asegurando que los datos aportados no son ninguna sorpresa por que Ciudadanos ya los llevó al debate parlamentario de las Cortes hace tres años.