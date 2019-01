Miles de personas claman en Valladolid por una Sanidad de calidad

RPor segunda vez en un año, miles de personas (15.000 según la Policía, 50.000 según los organizadores) se manifestaban ayer por las calles del centro de Valladolid para reclamar una Sanidad de calidad, especialmente en el medio rural, y pedir una vez más la dimisión del consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado.

Convocados por una veintena de plataformas ciudadanas de toda la Comunidad, los manifestantes, muchos de ellos ataviados con batas blancas, pedían también acabar con los recortes, que se dé más peso a la Atención Primaria en los presupuestos y se refuerce ésta en los pueblos recuperar el empleo perdido y, sobre todo, dignificar el trabajo de los profesionales y hacer frente a la ausencia de médicos y especialistas.

Precisamente la protesta estaba encabezada por las tres médicas de familia del centro de salud de Los Cubos, en Burgos, Nuria Adrián, Sonia Andrés y Pilar Obregón, que renunciaron a sus puestos de trabajo el pasado 12 de enero «sobrepasadas» por la carga de trabajo que estaban soportando. «Queremos una Atención Primaria digna, ya que es la base del sistema sanitario», decía Andrés, mientras que Obregón aseguraba que lo único que quieren es ofrecer una atención de calidad y que para ello necesitan tiempo en las consultas. «Llevamos muchos años así y se nos aprieta y se nos aprieta cada día hasta que nos hemos planteado que hasta aquí hemos llegado y que no se puede seguir así porque las condiciones de trabajo no son las adecuadas ni para los trabajadores ni para los pacientes», apuntaba Nuria Adrián.

Luis Ocampo, portavoz de las plataformas, urgía a tomar medidas cuanto antes para recuperar el modelo sanitario que existía hace quince años, y exigía la dimisión del consejero. «El modelo es mejorable pero no es el que falla; es la gestión lo que no funciona y lo que hay que cambiar», decía. Durante el recorrido de la protesta, los manifestantes coreaban gritos como «Ahora a robar, lo llaman recortar» o «A luchar para salvar la Sanidad» y portaba numerosas pancartas en las que se podían leer frases como «Consejero dimisión. La Sanidad no se vende, se defiende», «Sin Sanidad, los pueblos se mueren», «No más recortes en el medio rural» e incluso «Si votas a PP, Ciudadanos y Vox te quedas sin Sanidad pública porque la privatizan». Los líderes de la izquierda, Luis Tudanca (PSOE), Pablo Fernández (Podemos) y José Sarrión (IU) y el procurador de Ciudadanos, David Castaño, secundaron la protesta.

La Junta responde con el Barómetro Sanitario

Nada más concluir la manifestación, la Consejería de Sanidad emitió un comunicado en el que se mostraban su «profundo respeto» por los manifestantes pero recordaban que el sistema de salud cuenta con una «satisfacción razonable» por parte de los ciudadanos de acuerdo al último Barómetro Sanitario. El departamento que dirige Sáez Aguado aseguraba también que asumen la obligación de escuchar las demandas, que trabajan cada día para mejorar la atención sanitaria y para resolver el principal problema que tiene para la Junta la Sanidad regional: el déficit de médicos.