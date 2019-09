Duras críticas al alcalde socialista de Badalona por rechazar un centro de Menas en la localidad

És gravíssim.



➖Criminalització i estigmatització de menors.

➖Descontextualització d'una realitat complexa.

➖Incompliment acord firmat per tots els partits (també el PSC!) per no utilitzar immigració com a arma electoral.

➖Assumpció del marc de l'extremadreta.#Badalona https://t.co/zEj2pVyk39