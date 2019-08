El colegio tomará medidas contra el profesor que pone deberes sobre el «procés»

Tras la información ofrecida ayer por este medio en la que un colegio barcelonés había dado a alumnos textos independentistas para recuperar la asignatura de catalán, el colegio ha decidido tomar medidas en este asunto. El padre que denunció los hechos ha confirmado a LA RAZON que se trata de una decisión del profesor y que el centro se muestra muy sorprendido. El progenitor prefiere no revelar su nombre ni el del colegio con el fin de preservar su intimidad y la de su familia. Además, otros dos padres han mostrado su descontento a la dirección del centro acerca de este tema.

Corregir añadiendo tildes a un texto con extractos de la Ley del referéndum ilegal del año 2017 es lo que los jóvenes de este centro barcelonés han tenido que hacer durante estas vacaciones si querían recuperar la asignatura de 1º de la ESO de catalán. El profesor, según explica el padre del niño, cuenta con una amplia amalgama de antecedentes en el mismo sentido: no es la primera vez que, ante los propios alumnos, tiene conductas de tintes políticos y hace reivindicaciones independentistas. El progenitor con un gran enfado acerca del tema argumentó ayer a este diario que no ve «mal que los niños hagan tareas para recuperar una asignatura, por supuesto deben hacerlo, pero con 13 años no deben leer según qué textos políticos y más cuando son de solamente una parte».

El ejercicio planteado contiene principalmente la Ley con la que el independentismo trató de dar cobertura legal al 1-O, una de las dos normas de ruptura que el separatismo aprobó en las agitadas sesiones parlamentarias de septiembre de 2017 y que, pese a ser suspendidas por el Tribunal Constitucional, se acabaron aplicando parcialmente: se llevó a cabo el 1-O y el 27 de octubre aprobó la DUI.

Tras este nuevo incidente en las aulas catalanas, esta vez en un colegio concertado que para recibir ayudas necesita la aprobación de la Generalitat, el «procès» parece que continúa traspasando ciertas líneas rojas. Tras la reunión el padre cree que el colegio tomará medidas y se muestra expectante de las medias que este pueda tomar acerca del asunto. Aun así, recuerda de que el colegio, aunque vaya a tomar medidas «debería haber supervisado los deberes de los niños» para que no se produzcan más episodios de esta índole.