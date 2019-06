La primera mujer comisaria de los Mossos fue imputada por el 1-O

El Departamento de Interior ha nombrado comisaria superior de los Mossos d’Esquadra a Cristina Manresa, hasta ahora jefa de la región metropolitana norte, y al exjefe de la policía catalana Miquel Esquius lo ha designado responsable del área pirenaica, tal y como él ha solicitado. Manresa fue imputada por un juzgado de Sabadell a raíz de la supuesta comisión de un delito de desobediencia relacionado con el 1-O.

Según ha informado el Departamento de Interior, la consellería ha reorganizado la cúpula de los Mossos, tras el nombramiento de ocho nuevos comisarios del cuerpo y el relevo en la jefatura de la policía catalana, que ahora asume Eduard Sallent en sustitución de Miquel Esquius, que fue destituido cuando no llevaba ni un año en el cargo. Con el nombramiento de Cristina Manresa, hasta ahora jefa de la región metropolitana norte, es la primera vez que una mujer ocupa el cargo de comisaria superior, lo que la sitúa en la cúpula de la policía catalana. Manresa será la responsable de la comisaría superior de coordinación central, mientras que David Boneta seguirá comandando la comisaría superior de coordinación territorial. Entre otros cambios en el organigrama, la dirección de Mossos d’Esquadra ha nombrado comisario responsable de la región metropolitana norte -la segunda más importante por extensión y complejidad- a Sergi Pla, quien había dirigido el área de antidisturbios de los Mossos d’Esquadra hasta que dimitió en 2015 a raíz de la polémica por el “caso Esther Quintana”. De acuerdo con la reorganización de los Mossos, el comisario Ferran López, que fue designado por el Gobierno para dirigir el cuerpo en la etapa del 155 y después fue recolocado como adjunto a Esquius, formará parte de la nueva estructura de la Prefectura de la policía catalana junto a Xavier Creus.

Fuentes de la dirección de los Mossos d’Esquadra han insistido en vincular el relevo en la jefatura de la policía catalana a las necesidades de reestructuración del organigrama por el nombramiento de los ocho nuevos comisarios y han recalcado que las nuevas designaciones responden estrictamente a criterios operativos, no políticos ni de cualquier otra índole. En ese sentido, subrayan que Esquius mantenía máxima sintonía con la dirección política de los Mossos, incluso tras la controversia suscitada por la creación de un área de escoltas dependiente del Departamento de Presidencia, lo que había generado recelos en la Prefectura. El relevo en la cúpula de la policía catalana, añaden fuentes de su dirección, no va a implicar cambios en la relación institucional con la judicatura ni con otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a quienes Eduard Sallent ha tenido ocasión de tratar frecuentemente por sus responsabilidades en materia de información, especialmente relacionada con el terrorismo. Al frente de la comisaría general de Información, que hasta ahora dirigía Sallent, estará Xavier Porcuna, actual responsable de investigación criminal y quien a su vez será relevado por dos comisarios: Rafel Comes -que ocupó ese cargo entre mayo de 2017 y julio de 2018- y Marta Fernàndez, como subjefa.

Asimismo, Jordi Ferret, otro de los nuevos comisarios nombrados por Interior y que hasta ahora era subjefe de la División de Evaluación y Servicios, será el responsable de la comisaría general técnica y de planificación de la Seguridad. Otros dos de los comisarios recién proclamados, Josep Lluís Rosell, hasta ahora adjunto a la Prefectura, ocupará la dirección de la región policial Central, mientras que Alicia Moriana será subjefatura de la región metropolitana norte. En la dirección de la comisaría general de Relaciones Institucionales, Participación y Mediación estará el comisario Josep Codina, mientras que Jaume García dirigirá la División de Asuntos Internos y Josep Maria Estela será jefe de la región policial de Camp de Tarragona.