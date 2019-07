Otro asalto en un centro de menores migrantes en El Masnou deja cuatro heridos

Son una minoría, porque el año pasado llegaron a Cataluña 3.508 menores extranjeros no acompañados (menas). Pero los cuatro que escapan del control de la Dirección General de la Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) y delinquen están causando una gran inquietud. Sus delitos despiertan actitudes racistas que ponen en peligro la convivencia, como ocurrió el miércoles en el municipio de El Masnou (Barcelona). Por tercera vez en lo que va de año, un grupo de personas irrumpió en un centro que alberga a menores migrantes con la intención de agredir violentamente a los muchachos. La excusa del ataque fue apoyar a la víctima de un intento de abuso sexual por parte de un mena. La noche del sábado pasado, durante la Fiesta Mayor de Sant Pere, los Mossos detuvieron a un menor tutelado, acusado de tocamientos y de intentar violar a una chica en una calle de El Masnou. Los acompañantes del joven le recriminaron su actitud y se lo llevaron antes de que cometiera la agresión. Pero se corrió la voz de que estos chicos estarían albergados en el Xanascat, un equipamiento de primera acogida de la localidad de El Masnou. Y “un grupo organizado”, según está investigando la Generalitat, se presentó en el centro y agredió a varios jóvenes. Cuatro, tres de los cuales menores, fueron trasladados al hospital Germans Tries i Pujol (Can Ruti). Ninguno presentaba heridad de gravedad.

Vecinos enfrentados

El intento de agresión sexual desencadenó un alud de protestas cruzadas en el municipio. Es la segunda agresión sexual en menos de un mes. El 28 de junio, otros dos menores tutelados, en este caso en Canet de Mar, también en el litoral de Barcelona, fueron acusados de una agresión sexual de madrugada a una joven, mayor de edad.

Tras estos dos episodios, un grupo de vecinos alzó la voz contra la presencia de menores migrantes en la población. Y otro, organizado en torno a la Asociación Acogida Popular El Masnou, reaccionó rechazando actitudes xenófobas. Este último convocó el miércoles a las siete de la tarde una manifestación en apoyo a la víctimas de la presunta agresión sexual y contra actitudes racistas. Pero a la misma hora y en el mismo lugar se encontró con otro grupo que protestaba contra los menas, a quienes insultaban con consignas xenófobas. Los Mossos d’Esquadra tuvieron que intervenir porque ambos grupos se enfrentaron. Ante las actitudes agresivas de este segundo grupo, la Red de Acogida Popular del Masnou desconvocó la concentración e hizo un llamamiento vía Twitter para ir a proteger al albergue a los 50 menores migrantes que están bajo la tutela de la DGAIA.