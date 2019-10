Torra: “Celebro la propuesta de resolución de JxCat, ERC y la CUP”

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha comparecido en rueda de prensa y ha “celebrado” la propuesta de resolución que han pactado Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP. El documento rechaza la sentencia del Tribunal Supremo contra los impulsores del 1-O y plantea que el Parlament “reitera y reiterará, tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas, la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña a decidir su futuro político”.

Torra también ha vuelto a exigir a Pedro Sánchez iniciar un “diálogo sin condiciones” en el que el Govern “Defenderá el derecho a la autodeterminación”. “Su silencio es clamoroso”, ha lanzado.

“Hoy por cuarto día consecutivo he vuelto ha llamar al presidente Sánchez y ha vuelto a no contestarme. Destacar que la irresponsabilidad no solo es creciente, sino que también internacionalmente, nadie puede entender que todavía en estos momentos el presidente Sánchez no haya contestado al presidente de Cataluña. Los problemas políticos se resuelven con democracia y diálogo”, ha asegurado el líder del Ejecutivo, quien ha tildado de “menosprecio” el hecho de que Pedro Sánchez visitara ayer Barcelona y no se reuniera con él.

PIDE A BUCH INVESTIGAR A LOS MOSSOS

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado este martes que en la reunión del Govern ha pedido al conseller de Interior, Miquel Buch, que inicie inmediatamente “todas las investigaciones que sean necesarias” sobre la actuación de los Mossos d’Esquadra de la última semana en las protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo.

También ha reclamado a los partidos independentistas crear una comisión de investigación en el Parlament que estudie “con total transparencia” todos los hechos ocurridos durante la semana pasada en la que puedan participar el Síndic de Greuges y entidades de defensa de los derechos humanos.