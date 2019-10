Tsunami Democràtic no hará más acciones hasta el 26 de octubre

Agitar la calle como respuesta a la sentencia del procés. Es este el principal objetivo de la plataforma soberanista con apenas un mes de vida que llama a los ciudadanos a respaldar acciones públicas en las calles de Barcelona. Su primera acción fue la de bloquear el aeropuerto de Barcelona, donde tuvieron lugar colapsos y hasta más de cien vuelos cancelados como consecuencia. Su capacidad de movilización en los últimos días ha demostrado el músculo que posee. No tienen de momento planes de parar sus reacciones. “Lo que haga falta para alcanzar los objetivos”, marca la plataforma hasta ahora clandestina.

¿Quién está detrás de Tsunami Democratic?

¿En qué consisten sus acciones?

El principal objetivo es la desobediencia civil no violenta para evitar detenciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Esa es su línea roja. Pero no escatiman en planes de cortes de carreteras y bloqueos de accesos a infraestructuras estratégicas. El fin es lograr el bloqueo en las calles.

Nuevo Comunicado

Según el comunicado que acaba de hacer público la organización, no habrá más acciones hasta el próximo 26 de octubre, con el fin de que el protagonismo lo tienen ahora iniciativas como “Marxes per la Libertad” y la convocatoria de este viernes de una huelga general en Cataluña. Llaman a que la próxima manifestación “unitaria soberansita”, la del próximo 26 de octubre “sea un éxito absoluto. En el escrito recuerdan que “la no violencia es la herramienta más potente que tenemos para hacer evidente la demofobia del Estado español, que hasta ahora solo ha utilizado la fuerza, la violencia y la represión para abordar este conflicto político”.