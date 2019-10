Compromís ve la sentencia al “procés” desproporcionada y Puig pide acatarla

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha pedido este lunes acatar y respetar la sentencia del Tribunal Supremo sobre el “procés” y ha dicho que este fallo debe tener una “consecuencia política” basada en “la ley y el diálogo” para no caer en una “huida hacia adelante”.

En declaraciones a los medios, Puig ha añadido: “Ahora es necesario abordar un reencuentro entre la propia sociedad catalana y luego con el resto de España”, tras lo cual ha insistido en la necesidad de avanzar hacia una “federalización” del país en “un sistema más consistente que el actual”.

“Estoy en contra de la radicalización, de la fronterizacion, de buscar el enfrentamiento que no dará ninguna solución. Para una buena convivencia debe haber respeto al conjunto de identidades”, ha señalado el también secretario general del PSPV-PSOE.

Preguntado por la posibilidad de que haya petición de indultos para los condenados, ha insistido en que “en este momento” lo que hay es que acatar la sentencia y “leerla en profundidad”, a lo que ha añadido: “El único camino a transitar es el diálogo dentro de la ley. Si no estás dentro, ¿quién protege la democracia?”.

Sobre si considera “dura” la sentencia, Puig ha dicho que él no es quién para decidir si un fallo es duro o blando y ha insistido: “Ahora, acabado el espacio de la justicia, queda y necesitamos el espacio de la política a través del diálogo”.

“Tiene que haber una solución. Toca dialogar pero lo fundamental es el Estado de derecho; si no, no hay democracia”, ha declarado el presidente valenciano, para quien todas las ideas, “discutidas en el ámbito que toca, pueden ser defendibles. No veo otra solución que con diálogo”.

También ha dicho que el fallo del Supremo no tiene por qué centrar y condicionar la campaña electoral del 10 de noviembre.

Por su parte, el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha asegurado este lunes que la sentencia del procés es “desproporcionada” y no resuelve en su opinión el conflicto en Cataluña. “Los problemas políticos necesitan soluciones políticas”, ha remarcado.

En su cuenta de Twitter, Joan Baldoví ha reaccionado de este modo tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a 13 años de cárcel a Oriol Junqueras y a penas de hasta 12 años a Carme Forcadell, los Jordis y a cinco exconsellers por sedición y malversación en el “procés”, en tanto que ha absuelto de malversación a los tres acusados en libertad - Santiago Vila, Meritxel Borràs y Carles Mundó-, que no irán a prisión.

El diputado valenciano asegura además que con esta sentencia “se cierra un ciclo estéril que debe dar paso a una etapa de diálogo, a la política útil”.