Delegación del Gobierno no cree que los huesos hallados en La Romana aclaren nada

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha mostrado hoy serias dudas sobre la posibilidad de que los cuatro huesecillos hallados junto a la fosa donde fueron enterradas las niñas de Alcàsser, puedan arrojar alguna luz sobre los hechos. Según Fulgencio, los huesos son muy pequeños y al parecer ya no tienen médula, que es de donde se podría extraer material genético con el que esclarecer la identidad de los mismos. Además, tal y como relató Fulgencio, "no sé muy bien qué trascendencia podría tener ahora para la investigación la aparición de estos huesos" si los mismos pertenecieran a alguna de las tristemente célebres niñas. Fulgencio, eso sí, ha hecho hincapié en que será la autoridad judicial quien determine lsa acciones que se emprenderán o los caminos que seguirá la investigación, en el dudoso caso de que ésta se inicie.

Las dudas de Fulgencio no hacen sino secundar la desconfianza de los investigadores que ven con cierta extrañeza este hallazgo. Por una parte, se considera muy difícil que dichos restos pasaran inadvertidos a los agentes de la Guardia Civil que registraron pormenorizadamente la zona cuando aparecieron los cadáveres, y que, más de dos décadas después, aparezcan ahora a la vista de dos excursionistas provistos tan solo de una ramita con la que, al parecer, removieron la tierra.

Por otra parte, si los huesos no fueran de las niñas, es también difícil comprender por qué solamente aparecen unas falanges y no un esqueleto entero o un hallazgo mayor. Pero ante la constatación que ya se tiene de que los restos óseos son humanos y ante la posibilidad de que no sean de las niñas, la duda que surge es todavía mayor: de quién son los huesos y sobre todo, cómo han llegado hasta allí.

La circunstancia de que los excursionistas decidieran recoger ellos mismos estos restos, en lugar de avisar a la Guardia Civil para que inspeccionara la zona, y máxime cuando sabían que se encontraban en un punto tan excepcional como es la fosa de las niñas de Alcàsser, no hace sino complicar aún más las cosas.

El sorprendente hallazgo y la actitud de los curiosos excursionistas se produce en un momento en que viejos fantasmas sobre el crimen de Alcàsser han resucitado tras la emisión de la serie en la plataforma Netflix, si bien durante el relato de la misma se pone muy en duda la infundada teoría defendida por el padre de Miriam, Fernando García, sobre una enorme conspiración para cometer el horroroso crimen en el que, según García, habría participado gente muy importante.

Además, desde la aparición de la serie televisiva, la partida de La Romana se ha convertido en cierta manera en lugar de peregrinación de curiosos de todo tipo. La Guardia Civil ha llegado incluso a detectar que hay personas que acuden a ese lugar para hacer espiritismo buscando en el más allá respuestas distintas a las preguntas que quedaron bien definidas y claras en la sentencia que declaró culpables de los hechos a Antonio Anglés (el prófugo más famoso de España) y Miguel Ricart.

Al parecer, en esa oleada de curiosos creada por Netflix, se incluirían los dos excursionistas del dudoso hallazgo.