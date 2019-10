El fallo del «procés» llama a retirar ayudas a las entidades catalanistas

La sentencia del «procés» dejó ayer en la Comunitat llamamientos al diálogo por parte de los partidos del Botànic, pero también las peticiones del PP y Cs para que se retiren las subvenciones a aquellas entidades, como Acció Cultural del País Valencià (ACPV), que han llamado a la movilización contra el fallo.

Desde el PSPV-PSOE abogaron por acatar y respetar una sentencia que únicamente el vicesecretario general del PSPV-PSOE y síndic en Les Corts, Manolo Mata, reconoció que es «muy dura», mientras que desde Compromís y Unides Podem la calificaron de «desproporcionada» o «cruel».

Sin embargo, el presidente de la Generalitat y secretario general del partido, Ximo Puig, rechazó calificar el fallo por no ser quién para hacerlo, pero dijo que este debe tener una «consecuencia política» basada en «la ley y el diálogo» para no caer en una «huida hacia adelante». Dijo estar «en contra de la radicalización, de la fronterizacion, de buscar el enfrentamiento que no dará ninguna solución».

Sobre la posibilidad de que haya petición de indultos para los condenados, insistió en que en este momento lo que hay es que acatar la sentencia y «leerla en profundidad». A su juicio, «el único camino a transitar es el diálogo dentro de la ley. Si no estás dentro, ¿quién protege la democracia?».

La vicepresidenta del Consell y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, fue más contundente al señalar que le «entristece» la sentencia. «Veremos qué dice el Tribunal Constitucional o, eventualmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos», apuntó.

Por su parte, el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, la calificó de «desproporcionada» y una traba para resolver el conflicto en Cataluña. «Los problemas políticos necesitan soluciones políticas (...) Se cierra un ciclo estéril que debe dar paso a una etapa de diálogo, a la política útil».

Desde Unides Podem, su síndica en Les Corts, Naiara Davó, aseguró que el fallo evidencia «el fracaso de la política, además en su faceta más cruel», y pidió que a partir de ahora se vuelva a hablar y dialogar para ver cómo construir «una España más amplia en la que quepamos todos».

«Quien la hace la paga»

Por otra parte, Jorge Bellver (PP) instó a Puig a dejar de financiar con «centenares de miles de euros de todos los valencianos las campañas» contra la sentencia del procés de colectivos como Acció Cultural del País Valencià, Intersindical o Escola Valenciana.

Opinó que la sentencia es «ejemplar» y demuestra que «en España quien la hace la paga, y nadie está exento de cumplir la ley». También reclamó que no se concedan indultos a personas que han sido «sentenciadas en firme por el Supremo por acciones contrarias a la Constitución».

En la misma línea, el síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, anunció que pedirán medidas para que organizaciones como ACPV «no puedan recibir ni un euro de dinero público» por sus movilizaciones para protestar contra el contenido de la sentencia.

Cantó acusó a Compromís de poner en duda la democracia española hablando de «presos políticos», así como la propia sentencia del Supremo, y reclamó, además, que el fallo se cumpla íntegro, sin indultos, y que los condenados la cumplan «en igualdad con el resto de presos».

En el Ayuntamiento de Valencia, la portavoz del PP, María José Catalá, criticó que el gobierno de Joan Ribó y el PSPV «siga financiando a entidades catalanistas que pretenden romper la unidad de España y que ahora están alentando y convocando protestas contra la sentencia del procés».

Recordó que han concedido más de 350.000 euros en subvenciones a colectivos que «no esconden su afinidad con la idea ‘dels països catalans’ y nunca han dado muestras de rechazar el proceso independentista de Cataluña».

Por su parte, el portavoz de Cs en el Ayuntamiento, Fernando Giner, exigió a Ribó, que «deje de lavar la cara, con dinero público valenciano a los condenados del procés».