Malestar en Compromís por los diputados provinciales de Valencia

El Bloc ha convocado mañana asamblea para elegir a los dos diputados provinciales que le corresponden como partido mayoritario dentro de Compromís. El procedimiento planteado ha generado malestar dentro de la militancia fundamentalmente por la falta de participación y la escasa democracia con la que se plantea la elección. Tendrán que ratificar a dos diputados por la provincia de Valencia de los cuatro que les corresponden a la coalición. La propuesta de la dirección es Maria Josep Amigó, vicepresidenta de la Diputación (Bonrepós) y Dolors Gimeno (Catarroja).

Los convocados firmarán un acta en la que dejarán dos nombres sin completar, los que corresponden a Iniciativa y a Gent de Compromís (los otros partidos que conforman la coalición). Se trata de una práctica que vulnera la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) y que además impide a la militancia opinar sobre los otros dos diputados que también llevarán en su acta las siglas de la coalición.

En Iniciativa se ha convocado el sábado Consell Nacional para decidir su diputado. Mantienen un prudente silencio por si el nombre pudiese generar rechazo. Por lo que respecta a Gent de Compromís, las fuentes consultadas aseguran que será el alcalde de Valencia, Joan Ribó, el que tome la decisión. Lo más probable es que premie la fidelidad y la afinidad que tiene con Paiporta y ceda una «plaza» que le correspondería a Valencia ciudad.

Así, será el Bloc el que confirme primero a sus diputados pese a que la constitución de la Diputación no se prevé hasta finales de julio. La corporación no puede conformarse hasta que se resuelvan los contenciosos pendientes, recursos que podrían no ser los únicos ya que algunos concejales de la partida judicial se están planteando interponer un contencioso electoral.