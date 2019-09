Más de 200 millones de pérdidas solo en cosechas

Más de doscientos millones de euros en cosechas se ha llevado la gota fría en las provincias de Alicante y Valencia según las primeras estimaciones realizadas por La Unió de Llauradors. Solo en la comarca de la Vega Baja, las pérdidas sobrepasan los 167 millones y han afectado a 25.000 hectáreas de cultivo.

Las otras zonas más dañadas son La Costera y la Vall d’Albaida, con 2.600 hectáreas inundadas y unas pérdidas de 3,3 millones; Bajo y Medio Vinalopó con 1.200 y 4,8 millones; Alto Vinalopó con casi 400 hectáreas y 1,2 millones, y la Marina Alta y Baixa con más de 500 y cerca de 300.000 euros.

Los cítricos se han llevado la peor parte, con pérdidas estimadas en 131 millones de euros en naranjas, mandarinas y limones. Los campos embalsados han provocado que se echen a perder las hortalizas, pero también la uva de mesa y de vino, el granado y el caqui. La acumulación de agua ha llegado hasta el tronco de algunos árboles en campos anegados, según la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) quien considera que es posible que se pierda la temporada porque tarde mucho en secar el terreno, por la falta de disponibilidad económica del agricultor o porque, llegado el momento, sea demasiado tarde para plantar.

Las cifras de daños para la agricultura todavía no se han cerrado, dados los cuantiosos daños que el agua y el barro han causado en las infraestructuras agrarias, sistemas de riego por goteo, márgenes y vallados que han quedado totalmente arrasados. También los caminos.

La Unió ha pedido a la Generalitat que se reúna de manera urgente con las asociaciones agrarias y los afectados para que conozca los daños en el campo y proponga medidas, así como una hoja de ruta común. El sindicato criticó que todavía no se tenga ninguna noticia de la Conselleria de Agricultura al respecto.

El cauce roto en Almoradí

Los trabajos de los servicios de Emergencias se centraron en la rotura que continuaba abierta en el cauce del Segura, en una mota cercana al puente que une las poblaciones de Almoradí (Alicante) con Algorfa.

El objetivo era controlar el incremento del caudal, aunque las calles del municipio seguían inundadas. A media tarde, los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) conseguían taponar la fuga y el agua discurría con normalidad por el cauce hasta su llegada al mar.

Todavía permanecían cortadas al tráfico 23 carreteras y más de mil hogares estaban sin agua, sin luz y sin teléfono. Las autoridades dieron el dato: alrededor del 8 por ciento de la población de la Vega Baja seguía sin suministro eléctrico.

El nivel de emergencia 2 en la zona no se retiraba y era imposible recuperar la normalidad. Los profesores no podían llegar a sus centros de trabajo e incluso algunos médicos han tenido que permanecer tres días en el hospital de Orihuela porque no podían ser relevados por sus compañeros ante la imposibilidad de acceder al centro hospitalario.

Tampoco se han podido dar altas hospitalarias y la unidad Médica de Emergencia o los Bomberos se ocuparon de los traslados al servicio de hemodiálisis.

A primera hora de la mañana Renfe restablecía el servicio ferroviario entre Xàtiva y Alcoy, tras haber permanecido cortado desde el pasado jueves como consecuencia del temporal de lluvias.

Pleno de la Diputación

Mañana la Diputación de Alicante celebrará un pleno extraordinario para que el Gobierno declare la Vega Baja como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil por la inundaciones sufridas a consecuencia de la gota fría.

En Ontinyent el Ayuntamiento inspeccionó las casas del barrio de Canterería, que fueron afectadas por el desbordamiento del río Clariano, para establecer el tipo de daños de cada una de las viviendas y ver si se puede autorizar el retorno de los desalojados en los próximos días. Los daños en el sistema de depuración de aguas de esta población se han valorado en ocho millones de euros. El alcalde pidió una solución de urgencia ante una situación que será más grave a medida que el caudal de lluvia baje, al dejar el río únicamente aguas residuales sin depurar.

La Guardia Civil sigue buscando al holandés desaparecido en Dolores y 20.000 escolares continuaron sin clases. Los vecinos ya piden las ayudas.