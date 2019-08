Ribó abandona la Junta de Desagües por los conflictos en L’Albufera

El alcalde de la ciudad de Valencia, Joan Ribó, ha reconocido esta mañana que su salida de la Junta de Desagües, que se produjo este lunes, se debió a los problemas que han aparecido en las últimas semanas en L’Albufera. “La Junta de Desagüe es un tema en el cual yo no tengo ninguna participación. Soy un presidente honorario y en un momento en el cual hay unos conflictos ahí que yo ni he intervenido ni no, me parece más importante no estar. Es así.“, ha afirmado.

Así se ha pronunciado durante una visita a las instalaciones de La Marina, a las que ha acudido con la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, y Vicent Llorens, director general del Consorcio Valencia 2007 que gestiona la Marina de Valencia.

Esta decisión se produce en un momento en el que más de 600 aves han muerto por botulismo en menos de un mes en L’Albufera y después de que la Fiscalía haya abierto diligencias por el descenso “alarmante” del nivel del agua de este parque natural valenciano.