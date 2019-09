La necesidad de los recortes para los valencianos en los Presupuestos de la Generalitat para 2020, las correspondientes discrepancias con los socios en el Consell –Compromís y Podemos- y los problemas aún sin solución en torno a la financiación han empujado al conseller de Hacienda, Vicent Soler, a presentar la dimisión como diputado socialista “para centrarse , según propias palabras, en su trabajo como conseller».

La renuncia se produjo minutos prácticamente a la vez que anunció que el Consell ha de contener el gasto en un 2 por ciento hasta final de año, lo que supondrá dejar de gastar alrededor de 439 millones, una cantidad con la que ya se verá «si es suficiente para llegar a 31 de diciembre o si no habrá que apretar más”.

El conseller, que será sustituido por Pedro Ruiz en Les Corts Valencianes, insistió en que esa contención del crecimiento del gasto está muy lejos del concepto de recortes que “tanto le gusta a Isabel Bonig, la líder del PPCV, porque la realidad es que el gasto real ejecutado entre julio de 2018 y julio de 2019 se ha incrementado en un 7,4 y está cerca de converger con la media del resto de autonomías”.

Para tratar de reforzar esta circunstancia respecto a otras Comunidades, se refugió en «mi colega catalán ha cerrado el presupuesto a 1 de agosto, la medida más traumática que se puede aplicar. Yo no lo he hecho, aunque está la posibilidad de hacerlo en octubre o noviembre», lo que implicaría que no habría más disponibilidad de crédito, salvo excepciones puntuales para salvaguardar los servicios básicos.

Preguntado por si ha considerado una deslealtad que Compromís se haya opuesto al ajuste presupuestario, aseguró que «no puedo entrar en cuestiones partidistas, para eso está Manolo Mata, el portavoz parlamentario» aunque defendió la unidad del Gobierno del Botànic.

«En todos los gobiernos siempre hay debate entre todos los consellers o ministros y el de Hacienda, pero los problemas internos normalmente se resuelven internamente. Les aseguro que gran parte de la fortaleza de los gobiernos de coalición reside en la ecuanimidad del departamento de Hacienda, soy consciente de eso y actúo en consecuencia. Los ajustes se plantean sobre partidas inejecutables o fácilmente trasladables a los presupuestos de 2020 y que no afectarán a servicios públicos».

Aprovechó la ocasión para echar balones fuera y trasladar la responsabilidad de estos ajustes al PP y Ciudadanos que no han apoyado los Presupuestos presentados por Pedro Sánchez, en los que «logramos incorpora para 2019, el 10 por ciento por cien de las inversiones nacionales, la condonación de la deuda de La Marina o el aumento de las dotaciones en dependencia, se ha visto truncado por la pinza de la derecha española, PP, Cs y los independentistas catalanes».

PP «una cortina de humo»

Por su parte, el portavoz de Economía del PP en Les Corts, Rubén Ibáñez, nada más conocer la dimisión y las declaraciones del conseller, afirmó que esa renuncia es una cortina de humo ante los recortes».

En este sentido, añadió que «decir que deja el escaño para centrarse en su trabajo como conseller, es una burda excusa. ¿Quiere decir que sus compañeros de Consell que son diputados no están entregados totalmente a su labor en el Gobierno valenciano?. Si Soler hasta ahora no estaba involucrado, tanto el Consell como los valencianos tienen un problema grave».

Abundó en que «tomar esta decisión porque según él le quita tiempo, cuando no lleva ni tres meses como diputado y no ha habido ningún pleno con votaciones es tratar de engañar a los ciudadanos. Entre septiembre y diciembre se celebrarán nueve plenos en Les Corts, en los cuales sólo habrá votaciones en siete».

En realidad Soler lo que quiere es poner tierra de por medio y acudir a Les Corts lo mínimo imprescindible. Le molestan Les Corts y no quiere dar la cara».