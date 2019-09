8.236 patinetes circulando por Madrid y sólo 234 denuncias

Si vive en la ciudad de Madrid seguro que ha sufrido en algún momento la mala utilización del patinete eléctrico. Aunque con la ordenanza que aprobó el Gobierno de Carmena estos vehículos no deberían representar un problema para los peatones, lo cierto es que no hay viandante que no haya experimentado alguna situación de riesgo caminando por la capital.

LA RAZÓN ha tenido acceso al número de denuncias que ha interpuesto el Ayuntamiento de Madrid. Desde que se aprobó la ordenanza en octubre de 2018, la Policía Municipal ha interpuesto 234 denuncias a vehículos de movilidad urbana (VMU). Así, los dos principales motivos por los que se ha multado a sus usuarios son el «estacionamiento en lugar no permitido o de forma antirreglamentaria» y «circular por zona no permitida». Estas dos infracciones suponen más del 60 por ciento del total. En concreto, se denunciaron a 146 vehículos por alguno de estos dos supuestos. Pero lo sorprendente es que el número de sanciones sea tan bajo teniendo en cuenta que hay 8.236 patinetes autorizados para circular en la capital. Así, no se han denunciado ni el 3 por ciento. Concretamente, el 2,84.

Con todo, es curioso que dos de los conceptos que menos denuncias han supuesto sean la circulación «sin diligencia poniendo en peligro la seguridad de los demás usuarios», cuando el tránsito por las aceras sigue representando un peligro. Entre octubre de 2018 y septiembre de este año sólo se han denunciado a nueve usuarios. El otro es el de «circular sin la diligencia y precaución necesaria» que asciende únicamente a 12.

Lo cierto es que los patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad urbana estaban en un vacío legal hasta la aprobación de la Instrucción 16/v-124 de la Dirección General de Tráfico (DGT) del 3 de noviembre de 2016. En Madrid este nuevo fenómeno queda regulado en la Ordenanza de Movilidad Sostenible, con el objetivo de establecer unas reglas que permitan mejorar la convivencia en el espacio público, pero muchos de sus usuarios son extranjeros que vienen de visita a Madrid y alquilan estos medios de transporte con sus teléfonos móviles. A 0,15 céntimos el minuto les sirven para recorrer todo el centro, pero no tienen en cuenta que hay zonas por las que no pueden circular.

Muchos no saben que está prohibido utilizar auriculares mientras se circula en patinete. Por ello, los datos de la Policía Municipal indican que, desde que se implantó la ordenanza, han denunciado a 18 usuarios por circular con estos aparatos puestos.

Otro dato que puede que muchos desconozcan es que la edad permitida para circular con un vehículo de movilidad urbana por las vías y espacios públicos es de 15 años. Los menores que no alcanzan este límite solo podrán hacer uso de vehículos de movilidad urbana cuando éstos resulten adecuados a su edad, altura y peso y circulen en itinerarios autorizados y practicados con guía (desde los 10 años) o bien fuera de las zonas de circulación, en espacios cerrados al tráfico y bajo la responsabilidad de sus progenitores o tutores. Los agentes locales sólo denunciaron un caso y fue en febrero de este año.

El uso del casco no es obligatorio para todos los usuarios, pero como sucede con las bicicletas, las personas menores de 16 años usuarias de vehículos de movilidad urbana de los tipos A y B (patinetes eléctricos y Segways) deben llevar casco. A lo largo de 2019, cinco personas han sido denunciadas por este motivo.

Aunque el Gobierno municipal ha puesto el límite de patinetes en 10.000, las 19 empresas que han solicitado autorización sólo han podido autorizar 8.236. El distrito con más permisos es el de Hortaleza por donde pueden circular más de 800 dispositivos de alquiler, sin embargo, son los vecinos de Centro los que más «sufren» el uso de estos vehículos. En esta zona, de acuerdo con el Consistorio, sólo deberían encontrarse 352 vehículos. En concreto en los barrios de Universidad y Embajadores.