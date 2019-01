Si hace unos días el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se mostraba dispuesto a mediar entre los taxistas y la Comunidad de Madrid para resolver el conflicto sobre la regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), hoy, en el Congreso de los Diputados, su actitud ha sido bien distinta. Lejos de propiciar cualquier acercamiento, Ábalos ha descargado sobre los hombros del Gobierno regional cualquier responsabilidad de lo que le pueda pasar en un futuro al sector de los VTC. Si Ángel Garrido no regula a estos vehículos, Uber o Cabify dejarán de realizar servicios urbanos en la capital en cuatro años, ha advertido.

El motivo que ha esgrimido el ministro de Fomento para llegar a esta conclusión le viene dada, según ha explicado, por la propia normativa nacional impulsada por su departamento. En octubre del año pasado, el Congreso convalidó el decreto-ley que establecía el marco estatal para la prestación de los servicios VTC. Dicha ley faculta, pero no obliga, a aquellas comunidades autónomas que lo deseen a regular desde ya la actividad de estos vehículos en su territorio. Y es esa opcionalidad, según Ábalos, la que puede abocar a la desaparición en la capital de España de los VTC en un horizonte de cuatro años. El ministro ha recordado que la ley estipula que, por defecto, todos los vehículos VTC disponen de una licencia para realizar servicios interurbanos y que dentro de cuatro años los que quieran trabajar en el interior de las ciudades necesitarán una segunda licencia municipal. Si alguna comunidad autónoma no regula en esa dirección, transcurrido ese plazo, los vehículos de Uber o Cabify se verían obligados a realizar exclusivamente los servicios interurbanos para los que están facultados por la normativa estatal. "No me quito responsabilidad, la tengo a nivel estatal. Y si las comunidades autónomas no quieren legislar, las VTC dejarán de operar en cuatro años", ha insistido el ministro para defenderse de los que en los últimos días le han acusado de echarse a un lado en este conflicto. "El Ministerio se está ciñendo a sus competencias", ha dicho.

A pesar de que el decreto-ley de Fomento sobre los VTC ha propiciado una huelga indefinida del sector del taxi en Madrid desde hace once días y de que Cataluña ha introducido una precontratación del servicio de 15 minutos que ha llevado a Uber y Cabify a cancelar su operativa en esta ciudad, Ábalos está plenamente convencido de que la legislación es la adecuada. En su opinión, España no es una "rara avis" ya que en país como Brasil, Estados Unidos o Alemania las competencias sobre las VTC son de las ciudades, según ha explicado. "Estoy plenamente convencido de que son las administraciones locales y autonómicas las que conocen las necesidades de movilidad y las que pueden tomar las decisiones adecuadas", según ha explicado. Y si algún partido no está convencido con el decreto-ley, Ábalos ha recordado que la normativa está abierta a cambios pues se está tramitando como proyecto de ley en el Congreso.