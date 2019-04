«Un día, hablando con Rocío Monasterio, la comenté que quería hacer algo importante por la educación. Entonces me dijo: “Vente con nosotros”. Me lo pensé. Y aquí estoy, trabajando ya con un equipo, con mucha ilusión y dispuesto a trabajar». Así fue como Rocío Monasterio, la candidata de Vox a la Comunidad, incorporó a su lista a Mariano Calabuig, ingeniero de caminos dedicado a la construcción durante 44 años y activista asociativo. Ha sido, además, ex presidente de la Confederación de Padres de Alumnos Cofapa y creador del Foro Español de la Familia. Ahora ocupa el número seis en la lista a la Comunidad compuesta por abogados, escritores y activistas provida, policías y algunos miembros del PP que recientemente han decidido cambiar de siglas.

La lista, que se conoció ayer, incorpora nombres de peso, como José María Marco, que además de formar parte de la lista del Senado, figura como número dos a la Comunidad de Madrid después de Rocío Monasterio.

Marco, representante del pensamiento liberal conservador, es escritor y colaborador de EsRadio, es profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y columnista de La Razón. «Siempre me ha atraído la política y llevo años reflexionando y escribiendo sobre España, su historia y su cultura. Vengo de una familia apasionada por la política y la información (...) La política no debe perder la conexión con el mundo de las ideas y la cultura. He dado clase mucho tiempo y sé muy bien que los jóvenes se interesan por las cosas que parecen más difíciles en cuanto se les explica con argumentos comprensibles», dijo en una entrevista reciente a este periódico.

Jorge Cutillas, el candidato de Vox al Congreso de los Diputados por La Rioja, ocupará el número tres en la candidatura a la Comunidad de la formación de Santiago Abascal.

Nacido en Autol (La Rioja), tiene 60 años y es padre de dos hijos. Cutillas Cordón es diplomado en Derecho y empresario. Ha desarrollado su labor empresarial en el mundo del vino, primero como distribuidor durante 25 años y luego como elaborador de sus propios vinos, principalmente de la Denominación de origen calificada de La Rioja. Ha estado vinculado a VOX desde sus inicios. Es actualmente vicepresidente de Vox Madrid. Le sigue en el número cuatro la ingeniera Ana María Cuartero Lorenzo e Íñigo Henríquez de Luna Losada, en el puesto quinto, cuya incorporación se conoció recientemente. Henríquez de Luna fue hasta hace unos días concejal del PP en el Ayuntamiento madrileño. El pasado 21 de abril fue cuando dio a conocer su intención de cambiar de siglas de partido. «Hoy quiero hacer público que, después de varios días de reflexión y retiro interior, he decidido volver a levantarme y alzar la Vox para seguir defendiendo los mismos principios y valores que me llevaron a entrar en política», dijo entonces.

Madre objetora

Alicia Rubio Calle, autora del polémico libro «Cuando nos prohibieron ser mujeres ...y os persiguieron por ser hombres», ocupa el puesto número siete. Esta riojana es filóloga, además de profesora de Educación Física en un centro público de Madrid. Está casada y es madre de tres hijos. Ha reflexionado en diferentes artículos sobre la ideología de género y ha sido una madre objetora, mientras sus hijos han estado estudiando, contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía que implantó Zapatero en las aulas y que finalmente fue suprimida después de la avalancha de críticas por su carácter adoctrinador.

La lista también cuenta con abogados, como Pablo Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Cavides (en el número ocho). Es doctor en Derecho, catedrático de Derecho Procesal y actualmente es el Responsable del Área de Derecho Procesal de la Universidad CEU San Pablo. Es profesor de esta disciplina, así como de Arbitraje, desde el año 1993.

Otra abogada, pero de familia, le sigue en la lista: María Yobana Carril Antelo mientras que el secretario de Vox en Madrid, Javier Pérez Gallardo, ocupa el número diez.

Activistas

En el puesto 11 de la lista también repite en una candidatura el ex concejal de UPyD Jaime de Berenguer, que representó a la formación magenta en el Ayuntamiento de Madrid durante la legislatura 2011-2015. De Berenguer, muy activo en Twitter, ha protagonizado varias polémicas por sus comentarios en las redes sociales en los comparó los actos nacionalistas catalanes con las reuniones nazis. Igualmente, en 2014, siendo edil madrileño, recibió dos disparos de carabina en su vivienda según el mismo denunció. Pese a que en septiembre de 2015, después de no haber logrado repetir representación en el Palacio de Cibeles, Berenguer se mantuvo fiel a UPyD y fue nombrado portavoz de la gestora temporal del partido en Madrid, seis meses después abandonó el partido después de que lo hiciera su líder nacional, Rosa Díez.

Rocío Monasterio no ha dejado fuera de la lista a la activista provida Gádor Joya, muy conocida por su lucha contra el aborto cuando se debatió su reforma y muy beligerante con las clínicas antiabortistas.

Doctora en Medicina especialista en Pediatría. Ha trabajado en proyectos de cooperación al desarrollo en Sudamérica y África, es portavoz de Derecho a Vivir. Ella resalta su «gran suerte por conocer una gran verdad científica: aquel que aparece en el mismo momento de la concepción es un ser vivo de la especie humana. Nuevo, diferente, único. No habrá otro igual a él sobre la faz de la Tierra. He dedicado parte de mi vida a proclamar esta verdad y a defender el derecho a la vida de cada uno de estos seres humanos.Es fácil. Me asiste la verdad y la certeza de que esta causa triunfará», dice en varios de sus artículos.

Ex consejero de Metro

También figuran policías, como el subinspector Alfredo Perdiguero, que lleva 28 años en la Policía y siete en el Sindicato Independiente de la Policía Española (SIPE), donde ocupa la secretaría general. En la lista de VOX a la Comunidad de Madrid figura en el puesto 16. Dicen de él que es un hombre que «habla claro». Él mismo dice que no entra en política por ansias de poder.

Destacable es también, aunque no en puestos de salida, sino en la posición 21, la presencia de Ignacio González Velayos, ex concejal del Partido Popular en la localidad madrileña de Alcorcón y ex consejero delegado de Metro de Madrid.