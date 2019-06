Agricultores madrileños denuncian el ataque de mapaches a los cultivos

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) ha denunciado el ataque que están causando los mapaches a los cultivos madrileños, especialmente de las zonas de las vegas del Jarama y del Henares, por lo que han pedido a la Comunidad de Madrid que puedan cazarlos.

"El problema no es nuevo y está muy extendido. Los mapaches destrozan el equipamiento de regadío y se comen los frutos y hortalizas. Nos hemos visto obligados a poner todo bajo plástico, incluso cuando esto no es bueno para la planta", se ha quejado una agricultora afectada de Velilla de San Antonio.

UPA Madrid ha pedido que una solución "firme" para este problema, que a su juicio debe pasar por retirar a toda la población de mapaches. La organización agraria ha recordado que esta especie no es autóctona de Europa y que supone un peligro no solo para los agricultores. "Nuestro ecosistema no puede soportar este animal que ya ha desplazado a otras especies. Los siguientes somos los agricultores", han indicado.