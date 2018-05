Ahora Madrid y PSOE se enfrentan por «su» Consejo de Cultura

- La propuesta de su nacimiento vino de mano socialista como «una oportunidad única para demostrar que el Gobierno municipal no quiere tutelar la cultura ni entregársela a los afines», recordaba ayer la portavoz del PSOE en materia cultural, Mar Espinar. Pero sus esperanzas se han venido abajo. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento presentaba ayer «in extremis» una enmienda a la totalidad del Consejo de Cultura propuesto por el equipo de Gobierno, que tiene previsto ponerse en marcha a partir de septiembre y del que han pedido que se paralice su proceso. Y no queda sólo ahí, sino que además solicitan convocar a las mesas sectoriales, en cuyas reuniones debe haber una convocatoria abierta, suficientemente publicitada. «Ahora Madrid debe paralizar todos los procesos que están anunciados y que tienen que ver con competencias del Consejo de Cultura», afirmaron.

Desde el PSOE consideran que desde sus comienzos el Consejo ha nacido «viciado» y que además no garantiza la supervivencia del Consejo de la Cultura más allá de lo que resta de legislatura además de observar «falta de participación, transparencia e independencia». Lamentan en la exposición de motivos para presentar esta enmienda a la totalidad que la propuesta del Consistorio no se compartió con la oposición hasta «comienzos del mes de abril». Tanto es así que incluso el día de su presentación ante el sector, el pasado 4 de abril, ya se mostró la crispación tras el «plantón» de todos los partidos a la alcaldesa. Ninguno acudió a la mesa redonda pese a estar invitados.

Los socialistas indican que, efectivamente, el Consejo debe crearse, pero que no debe hacerse «a cualquier precio». Según informa Ep, en este punto critican que no se haya trasladado ni debatido el Consejo en las mesas sectoriales, las cuales «deberían haber conocido el proceso desde el principio». «No se ha tratado el tema con seriedad y de forma previa al calendario de enmiendas», apuntan. Asimismo, critican que se haya dejado fuera del proyecto a la oposición, «a la que tampoco se ha entregado el borrador pese a existir una comparecencia». Alegan que no ha habido actas, ni órdenes del día, ni ninguna documentación previa, ni posterior.

Desde Ciudadanos ya mostraron su disconformidad con este organismo al que consideran no el Consejo de Cultura, «sino el de Ahora Madrid».

Es una propuesta «confusa», añaden los socialistas, en la que «no queda clara la representatividad de sus miembros» ni tampoco existe previsión razonable sobre cargas de trabajo. Sobre los plazos, afirman que el Consejo llega tarde y apuntan a que éste «debe estar preparado antes de acabar la legislatura». Por todo ello consideran que «hay que replantear el proceso y volver a convocar a las mesas sectoriales para que puedan opinar y mejorar el borrador actual».

Sí hay algo en lo que el equipo de Gobierno y los socialistas están de acuerdo es en cuanto a la composición del Consejo, ya que coinciden en la propuesta de que sea el alcalde o alcaldesa de la capital su presidente. Piden además que haya representantes de asociaciones artísticas y sectoriales con dos representantes del ámbito circense, danza, cine, audiovisuales, patrimonio, libro, música, artes escénicas y artes visuales.