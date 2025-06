Domingo veraniego con calor sofocante: estas comunidades están en aviso naranja

La semana acabará marcada por el calor. Este domingo se darán temperaturas veraniegas en España, especialmente en el tercio sur. La zona del Valle del Guadalquivir superará los 40 grados, lo que provoca que haya varios avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para esta jornada dominical. Este aviso en Andalucía es naranja por riesgo importante durante las horas centrales del día. Las otras dos comunidades bajo aviso son Castilla-La Mancha y Extremadura.

El ascenso será significativo en el tercio oeste peninsular. El calor sofocante que se espera durante el día ha hecho que en varios puntos como Murcia se haya activado el protocolo frente al calor en las residencias y centros de día de mayores y de personas con discapacidad. Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, explicó que se esperan "valores entre 5 y 10 grados por encima de lo habitual para esta época del año".

Las temperaturas más altas esperadas para este domingo

La temperatura más alta del día se prevé en Sevilla, donde las previsiones indican que se podría llegar a 42ºC. Otras capitales de provincia andaluzas como Córdoba y Granada también alcanzarán los 40ºC. Varios puntos de Extremadura y Castilla-La Mancha como Badajoz, Toledo y Ciudad Real superarán los 35ºC. Se prevé que muchas zonas del país superen los 30 grados a las 11 de la mañana en muchos lugares del país, y a las 12 superen holgadamente esos valores. Madrid no se librará del calor y llegará hasta los 34ºC.

La subida de temperaturas no será uniforme, las máximas descenderán de forma moderada en el tercio este, con una bajada que podría llegar a ser notable en el interior de la Comunidad Valenciana. También se espera una bajada moderada de las mínimas en el tercio noreste. En contrapunto, las mínimas subirán de forma moderada en el extremo meridional. Los ascensos no acaban ahí, ya que en las Rías Baixas, aunque ligero, se espera una subida de las máximas.

Calor y estabilidad

Más allá del intenso calor que se espera, se mantendrá la estabilidad atmosférica en la mayor parte de la Península y Baleares. Únicamente se espera nubosidad baja en zonas del extremo norte y noreste peninsular, que dejará cielos nubosos, con posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas. También puede haber algunas nubes altas en zonas del suroeste peninsular a partir de la tarde, pero la norma general serán los cielos despejados y la ausencia de precipitaciones.

El lunes se extienden los avisos

Aunque en Andalucía el aviso por altas temperaturas de la AEMET pasará de naranja a amarillo, estará vigente en más comunidades, hasta en hasta en un total de seis. Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Extremadura empezarán la semana bajo aviso. Además Aragón lo estará por tormentas, que llegarán porque se espera que se desarrolle nubosidad de evolución en gran parte del centro-este peninsular, con posibilidad de tormentas en las mesetas, cordillera Prebética, interior de Castellón y sistema Ibérico de Teruel.

Se repetirá un nuevo ascenso significativo en el sur, pero también se dará en el oeste de Galicia y Cantábrico oriental. Se superarán los 36 grados en amplias zonas del interior sur peninsular, y los 38 grados en el valle alto del Guadalquivir, pero en esta ocasión ninguna capital de provincia Española llegará a los 40ºC. Al igual que el domingo, no se esperan cambios significativos en Canarias. Se prevén rachas muy fuertes de viento en el Ampurdán durante la mañana.

Una semana veraniega

Los valores promedio de esta época se superarán durante toda la semana, en la que las precipitaciones serán escasas en el oeste y sur de la Península y en los archipiélagos. El calor será el protagonista cada una de las jornadas y los termómetros de muchos puntos del sur alcanzarán los 40ºC y los 34ºC en Cantabria. Por tanto, todos aquellos que esperen un respiro, sobre todo en el sur, tendrán que esperar.