Ayuso anuncia que convocará otra mesa a tres y Cs dice que “ya está todo negociado”

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que convocará una mesa a tres con Cs y Vox para seguir negociando y lograr que salga adelante un gobierno de centro derecha en el que ella ocupe la presidencia. “Quiero sentarles a partir de mañana, que tengamos una mesa de trabajo con un calendario concreto y claro para que los ciudadanos puedan entender lo que está pasando”, dijo antes de la celebración del pleno sin candidato que se celebra hoy en la Asamblea de Madrid. Lo que está por ver es si ese acuerdo se plasma en un texto final “o a través de unas propuestas comunes que defendamos cada uno en el debate de investidura, pero les pido que nos sentemos de nuevo y se desbloquee la situación (...) Vamos a firmar un acuerdo a tres y que cada partido exprese sus diferencias porque un mes y medio más tarde los ciudadanos no pueden estar con la sensación de que puede que nos vayamos a elecciones”, sentenció.

Ayuso destacó como un avance el hecho de que ayer se sentasen a hablar en una mesa Cs y Vox porque “lo único que habíamos conseguido hasta la fecha era un café furtivo. Es bueno pensar que es mucho más lo que tenemos en común que lo que nos separa”.

Sin embargo, Cs no está dispuesto a sentarse a la mesa. “No hay nada que negociar, ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, que era firmar un acuerdo con el PP para la Comunidad de Madrid”, ha dicho tajante. El candidato de la formación naranja, Ignacio Aguado, ha manifestado que “la reunión de ayer con Vox y PP tenía como misión detallar a Monasterio ese acuerdo cerrado entre PP y Cs pero no quiso que le explicáramos ese documento. No tiene sentido que haya más reuniones, no va a haber más mesas ni reuniones a tres,hay un acuerdo cerrado y, si Vox rectifica, entra en razón y permite que haya investidura, tendrá que comunicarlo al presidente de la Asamblea Regional y, si no, tendremos que ir a segundas elecciones. Es un fracaso que no haya investidura después de 47 días en que los madrileños hablaron claro”, concluyó.

Aguado volvió a insistir en que no apoyará a Gabilondo porque “es una extensión del sanchismo y una replica de las recetas fracasadas de Andalucía, no queremos que la Comunidad de Madrid retroceda”.