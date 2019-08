Lo anunció en el discurso de investidura, la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid pasaría a llamarse de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo. Toda una declaración de intenciones de la presidenta electa, Isabel Díaz Ayuso, que buscaba con ello no sólo dar la importancia que reclaman y merecen las víctimas del terrorismo, sino también convertir esta Consejería en la más potente de su Ejecutivo al «vaciar» de las competencias de Interior a la de Presidencia. Este mensaje se ha confirmado hoy al conocer LA RAZÓN quién será el encargado de llevar a cabo las medidas de esta cartera: el magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López y ex miembro del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

López es uno de los grandes expertos en el tratamiento jurídico del terrorismo, como acreditan sus muchas sentencias en la materia, tanto en referencia al terrorismo de ETA, como al terrorismo yihadista. También es un experto en el tratamiento de la delincuencia económica. Su elección supone un guiño a la profesión de periodista de Ayuso y su objetivo de ampliar la transparencia en su acción de Gobierno, ya que López fue el encargado de poner en marcha la política de comunicación y transparencia del CGPJ, a partir de 2004, que hoy continua vigente, con la retransmisión de los juicios en directo, entre otras cuestiones.

Además, pese a que las competencias de las comunidades autónomas en Justicia son limitadas, en Madrid se está acometiendo una renovación de las sedes judiciales a gran escala que Ayuso va a ampliar con su plan «Justicia 21x21» y la eliminación de la potestad autonómica mediante la cual la Asamblea de Madrid puede designar una de cada tres plazas de las Salas de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, entre otras cuestiones.

Asimismo, el pasado octubre se aprobó la Ley de Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo, norma que no sólo contiene ayudas, sino que pone el énfasis en la memoria a las víctimas, y también ampara a cuantas personas empadronadas en Madrid hayan sido afectadas por un atentado. De hecho, la ex presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) Ángeles Pedraza es la comisionada para las víctimas del Gobierno regional. Una ley en la que Ayuso quiere abundar, por ello ha incluido en su programa electoral la creación de un centro memorial interactivo para las víctimas del terrorismo.

El nombramiento del magistrado de la Audiencia Nacional –que se ha destacado también por la condena al rapero «Valtònyc» por enaltecimiento del terrorismo, apología al odio ideológico, incitación a la violencia e injurias a la Corona–, es también el primero de un miembro de la sociedad civil que anuncia la presidenta electa de la Comunidad. A diferencia de sus socios de Gobierno de Ciudadanos, que sí habían anunciado que incorporaría a personas ajenas a la política como titulares de sus consejerías, Ayuso había optado por el mutismo respecto a la elección de sus consejeros.

A LA RAZÓN la presidenta electa explica que una de sus dificultades a la hora de elegir era que «el Partido Popular tiene grandes gestores, entre ellos personas que han hecho hasta 20 presupuestos regionales y nacionales». Sin embargo, señalaba que de Pablo Casado ha recibido el compromiso de la renovación. «Tengo que pensar cada consejero con cada viceconsejero y director general porque van todos juntos», detalla. De hecho, muchos en el pasado pleno de investidura comentaron que el cambio de nombre de la Consejería de Justicia incluyendo a las Víctimas del Terrorismo era una señal de que esta cartera sería para su número 2 en la lista electoral, el ex alcalde de Alcorcón, David Pérez.

La designación de López desarma todas las cábalas que se habían hecho en torno a los nombres que elegiría Ayuso, puesto que también se daba por sentado que el ex consejero de Sanidad con Esperanza Aguirre, Javier Fernández-Lasquetty, actual jefe de gabinete del presidente del PP podría incorporarse al equipo de la Comunidad de Madrid en la Consejería de Presidencia. Además, no hay que olvidar que hasta el momento no se ha citado a ninguna mujer como consejera, aunque avisa: «Tanto en el grupo parlamentario como en la Asamblea mis nombramientos son siempre, o casi siempre, mujeres».

La presidenta regional electa ya anunció «sorpresas» como la de Enrique López en la elección de los nombres de su equipo y, además, no continuará con la norma de –como implantó la pasada legislatura su predecesora Cristina Cifuentes– que los consejeros y viceconsejeros dejen su acta si se incorporan al Gobierno. Entre otras cosas puede no ser así en todos los casos, explica, porque algunas consejerías como es el caso de Sanidad, y con toda probabilidad también Hacienda, tendrán un viceconsejero procedente del partido de Ciudadanos, porque «vaya por delante que quiero que sea un gobierno transversal». Así, el resto de nombres se conocerán mañana por la tarde después de su toma de posesión que tendrá lugar en la Real Casa de Correos.