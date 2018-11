Caos informativo por Madrid Central

La puesta en marcha de la nueva Área de Prioridad Residencial (APR) de Centro está rodeada de una polémica tal que ha traspasado los límites del conflicto político entre los distintos partidos. Al margen de la oposición de PP y Ciudadanos al proyecto –que ayer votaron sendas Proposiciones No de Ley en la Asamblea para «paralizar» su entrada en vigor–, en el que están embarcados Podemos, Ahora Madrid y PSOE –algo más tibiamente en el parlamento madrileño que en la capital–, los ciudadanos no acaban de enterarse de las condiciones de acceso al distrito Centro a partir del 30 de noviembre.

Según denunció ayer la Plataforma de Afectados por Madrid Central y es fácil de comprobar al acceder al Twitter @Lineamadrid, el consistorio madrileño no es capaz de aclarar la infinidad de dudas que asaltan a quienes tienen que acceder al nuevo APR por uno u otro motivo. Desde la Plataforma, que aglutina a comerciantes, hosteleros, vecinos y otros sectores afectados, reclamaron ayer que el teléfono de información municipal 010 «está permanentemente colapsado», además de que cuando se consigue hablar con la operadora remite las preguntas a la oficinas del Área de Medio Ambiente y Movilidad y a la gestión de una cita previa «cuyo servicio sigue sin estar en marcha».

Desde el pasado 29 de octubre se pueden comenzar a pedir las autorizaciones puntuales de

acceso y tal cual se refleja en el tuit fijado de Línea Madrid. Sin embargo, muchas otras dudas de los madrileños con el APR reconocen que no las pueden resolver como las de los alquilados no empadronados, las autorizaciones para empresas de servicios o los usuarios de motocicletas con etiqueta B o C.