Ciudadanos apoyará la comisión sobre Avalmadrid y sigue apostando por su cierre

Unidas Podemos, Mas Madrid y el PSOE han presentado hoy una solicitud de comisión de investigación a la Mesa de la Asamblea para que se aclaren lo que consideran presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid desde 2007 a 2018.

Según el portavoz del Grupo Socialista, Ángel Gabilondo, “estamos muy preocupados porque hay un modo de entender la política y de hacer las cosas que beneficia a intereses particulares. Avalmadrid ha sido llamada la atención por el Banco de España y por varias instituciones porque se concedían créditos sin las suficientes garantías mínimas de seguridad y se daban a personas que eran próximas o allegadas”.

Gabilondo cree que aunque sólo el 31% de AvalMadrid es dinero público, “los nombramientos del consejo de dirección se hacen desde el Gobierno y creemos que tenemos que utilizar los instrumentos parlamentarios para aclarar social y políticamente lo sucedido”.

El PSOE espera que la comisión pueda echar a andar en septiembre, aunque todo dependerá del voto de Ciudadanos en la Mesa de la Asamblea para que salga adelante. Gabilondo ha lamentado que “algunos entienden la política como la utilización de los instrumentos al servicio de intereses particulares e incluso propios y familiares y allegados poniendo en riesgo dinero público para esos intereses y esto está haciendo un daño tremendo a la credibilidad de la política”.

El portavoz del PSOE espera que Cs apoye su iniciativa porque “Ciudadanos tendrá que estar a la altura de su discurso de la regeneración, que ahora está silenciando un poco más”, pero no ha dejado claro si su grupo apoyara la comparecencia expresamente de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. “Requeriremos la comparecencia de todas aquellas personas que puedan aportar luz sobre lo sucedido, no excluimos a nadie, no es una comsión contra una persona sino contra un modo de hacer política”.

Poco después, el portavoz de Cs, César Zafra, anunciaba que apoyarán la comisión de investigación “porque en la Comunidad de Madrid no puede haber ni la más mínima duda de que ha habido una irregularidad, los madrileños no pueden tener ningún tipo de incertidumbre, las Pymes y pequeños empresarios tienen que saber donde se ha ido su dinero y lo que no se va a permitir es que sigan existiendo este tipo de irregularidades. En la Comunidad de Madrid quien la hace la debe pagar”. Zafra no se opuso a la comparecencia de Díaz Ayuso en la comisión.”En la anterior legislatura pasaron por aquí muchos de los presidentes que se vieron afectados en la comisión anticorrupción que presidió Cs”.

Sobre la imputación de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes , Gabilondo dijo que “todo es presuntamente pero es terrible que se utilice el dinero público para beneficiar a un partido, que es el PP”. Sobre si Díaz Ayuso tenía conocimientos de estos hechos, Gabilondo manifestó que “ha nacido del PP y tiene el estilo del PP, aunque con ello no hablo de su implicación. Lo que sí puedo decir es que cuando hablan de aquello de que nosotros somos jóvenes me parece el titulo de una canción preciosa pero si uno mira el equipo que forma parte del Gobierno hay algunos que estaban ya cuando ocurrieron estos hechos”.