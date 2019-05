Cristina Segui: "Ayuso ha plantado cara al discurso fofo de las neofeministas"

Está orgullosa de su paso por Vox porque cree que con ello tuvo la oportunidad de dejar bien claro qué combate y cómo concibe la vida en todas sus facetas. Le encanta que la gente la pare por la calle o la envíe mensajes de cariño. Y «si es por mi paso por VOX, yo encantada de la vida», dice.

¿Qué le ha decepcionado de Vox?

Ciertos vetos a los medios de comunicación. Yo me sentaría nunca con Évole porque le desprecio como profesional por su labor de blanqueo batasuno, pero sobreactuar con sorna tras hacer callar a una becaria en un mitin o negarle la entrada a un periodista de Onda Cero en un acto es intolerable para un partido que se dice «liberal». Es evidente que el sesgo de la mayoría de medios de comunicación del país es de izquierdas, pero yo me he sentado en todas las mesas para mirar a Monedero y a gente como él para plantarle cara en directo.

¿Es Vd de las que piensa que toca unificar el voto de la derecha después de los resultados de las generales?

Yo soy de las que ha unificado el voto para las generales y volveré a hacerlo en 26M.

¿Por qué Díaz Ayuso y no Rocío Monasterio? ¿Por qué Martínez Almeida y no Ortega Smith?

No veo ninguna similitud entre Ayuso y Monasterio. Y ninguna entre Almeida y Ortega Smith. En política, como en el resto de los terrenos de la vida, uno compara cuando duda y, en caso de la Comunidad de Madrid, simplemente sé que Isabel es la candidata por muchas razones. He visto cómo la izquierda mediática, en la que se encuentran muchas feministas que en sus reivindicaciones tratan a las mujeres como si fuéramos unas tontitas a punto de rompernos, emprendía una ofensiva sin precedentes contra ella. He visto como esas analistas y «analistos» de ultraizquierda que te dicen que vivimos oprimidas por el heteropatriarcado se burlaban de ella fuera de cámara e intentaban tutelar su discurso sin ningún éxito por defender a la familia, por llamar «persona» al no nacido, por decir que el impuesto de sucesiones es un robo del político a las familias para nombrar a la administración pública la heredera de sus herencias. La he visto plantar cara al discurso fofo de la dictadura de las neofeministas que engordan con el dinero de las personas maltratadas, la he visto exigir respeto para las personas laminadas cronológicamente por el socialismo que arriesgan su patrimonio para crear empleo y que representan casi el 100% del tejido empresarial del país.

¿Qué riesgos corre la Comunidad si suma la izquierda para gobernar, como dicen algunas encuestas?

Los que vivimos en comunidades arrasadas por el socialismo y por el nacionalismo intrínseco a él, los que no podemos elegir la lengua y el modelo de educación para nuestros hijos, no podemos creernos que el Ayuntamiento y la Comunidad se puedan perder en manos de Gabilondo, el tapado del lampiño bolivariano Errejón. Y, hoy por hoy, votar a Ciudadanos puede significar el apoyo al PSM. Vox es un partido con candidatos bienintencionados, pero con un Gobierno nacional en manos de Sánchez, Torra, y Otegi, más un Congreso presidido por Batet, Madrid no admite margen de riesgo.

Ya se ha formado un movimiento de ex militantes de Vox que da diez razones para concentrar el voto en torno al PP de Pablo Casado. ¿Está de acuerdo con los argumentos que se aporta?

Conozco a muchos de esos ex militantes de Vox, y puedo asegurar que son auténticos «rebotados». A alguno de ellos tuve que sufrirles en mi breve etapa política en VOX. Se trata de gente con intenciones espurias. Lo lamentable ha sido que muchos que llevaban en VOX desde 2014/2015, combatiendo contra el nacionalismo con un coraje admirable en Valencia y su Comunidad, han sido laminados por una facción muy negativa del Opus Dei.

- ¿En qué cree que cambiarían las cosas en Madrid si Vox entra en la Asamblea madrileña?

El PP no necesitará estar en manos de Aguado, un socialista redomado que llevaba por la calle de la amargura a Cifuentes. No es mala cosa. De todas formas, si yo votara en la Comunidad, apostaría sin reservas por Díaz Ayuso por todo lo que he dicho.